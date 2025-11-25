Bianca Ștefania Toma – copilul de aur al tenisului de masă românesc

La doar 11 ani, Bianca Ștefania Toma a devenit un nume de referință în tenisul de masă românesc și european. Prin muncă, perseverență și un talent ieșit din comun, sportiva legitimată la CSM Slatina a reușit performanțe extraordinare, care o plasează printre cele mai promițătoare tinere jucătoare din lume.

În 2025, Bianca a avut un sezon de vis, cucerind patru medalii de aur la Campionatele Naționale – la simplu, echipe, dublu și dublu mixt. A fost o demonstrație de forță, echilibru și inteligență tactică, prin care tânăra sportivă a arătat că ambiția și pasiunea pot învinge orice limită.

Performanțele sale nu s-au oprit la nivel național. În competițiile ETTU (European Table Tennis Union), Bianca a demonstrat că este cea mai bună jucătoare U11 din Europa, impunându-se în fața unor adversare redutabile și devenind cea mai dominantă sportivă U11 a anului 2025, atât pe plan intern, cât și internațional.

Rezultatele sale excepționale i-au adus recunoaștere globală, iar evoluțiile constante și impresionante au determinat specialiștii să o includă în elita mondială a tenisului de masă. Bianca s-a făcut remarcată și în categoriile superioare, prin victorii notabile la U13 și în Top 16, confirmând că este pregătită să înfrunte orice provocare, indiferent de vârstă sau experiență.

Succesul Biancăi nu ar fi fost posibil fără sprijinul și îndrumarea mamei și antrenoarei sale, Toma Angelica-Daniela, care, prin dedicare, răbdare și pasiune, a format-o și i-a insuflat dragostea pentru acest sport. De asemenea, familia a avut un rol esențial în susținerea Biancăi, oferindu-i echilibrul și motivația necesare pentru a continua să strălucească.

Recunoașterea meritelor sale nu a întârziat să vină nici la nivel local. În semn de apreciere pentru performanțele remarcabile și pentru imaginea pozitivă adusă orașului, Bianca Ștefania Toma a fost desemnată „Personalitatea Anului în Sport” în municipiul Slatina – o distincție care confirmă valoarea sa excepțională și impactul pe care îl are asupra comunității.

Prin tot ceea ce face, Bianca este mai mult decât o campioană: este un exemplu autentic pentru tânăra generație, o dovadă că talentul, munca și determinarea pot transforma visurile în realitate. Cu modestie, ambiție și dragoste pentru tenisul de masă, ea inspiră copiii din întreaga țară să creadă în propriul potențial.

Cu patru titluri naționale, victorii europene și o recunoaștere mondială la doar 11 ani, Bianca Ștefania Toma nu mai este doar o promisiune a sportului românesc – este deja o certitudine. Viitorul tenisului de masă are un nume, și acel nume este Bianca Toma.