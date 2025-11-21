Monden

Oana Roman se pricepe și la sport. Mesaj pentru Camelia Voinea: E tortură, nu performanță

Oana Roman. Sursa foto: Youtube
Oana Roman a transmis un mesaj dur după ce au apărut online imagini în care Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea, își agresează verbal fiica în timpul unui antrenament. Influencerița consideră că atitudinea antrenoarei reprezintă o formă gravă de abuz, care nu trebuie trecută cu vederea.

Oana Roman, mesaj dur pentru Camelia Voinea

„Imaginile cu această gimnastă sunt absolut înfricoșătoare, absolut îngrozitoare. Pe mine m-au șocat și m-au marcat. Sabrina, dragă, nicio mamă, niciun antrenor, niciun om pe lumea asta nu are dreptul să-ți spună că ești proastă.

Camelia Voinea

Camelia Voinea. Sursa foto Captură video

Nu are dreptul să te înjure, nu are dreptul să te umilească, nu are dreptul să te abuzeze. Pentru nimic pe lumea asta, pentru nicio medalie, niciun trofeu, pentru nicio ambiție. Se poate face performanță fără umilințe, fără bătăi și fără înjurături. (…) Doar că vezi tu, ți s-a spus și ai înțeles și crezi că acest tip de abuz este o normalitate”, a scris Oana Roman.

Declarațiile Oanei Roman vin după ce Sabrina Voinea a postat un mesaj public prin care susținea că nu a fost abuzată: „Nu m-a abuzat nimeni, încearcă să ne dezbine”.

„Nu are dreptul să te umilească”

Oana Roman consideră însă că mesajul nu reflectă adevărul gimnastei, fiind, cel mai probabil, redactat de mama acesteia sau de altcineva din anturajul familiei.

„Textul acela pe care l-ai citit de pe telefon, probabil scris de mama ta, este o nouă formă de umilință. Pentru că ai fost obligată să spui ceva în care este evident că nu crezi. Nicio mamă și niciun antrenor nu are dreptul să te umilească.

Mama trebuie să-ți ofere iubire, grijă, ocrotire, încurajare. Un antrenor trebuie să te susțină și să te motiveze, dar în sensul pozitiv. Nicio medalie nu merită chinul prin care ai trecut și nu doar tu, ci toată viața ta. Te-ai obișnuit cu el și, repet, ți se pare normalitate. Dar nu-i așa”, a continuat Oana.

Oana Roman cere sancționarea Cameliei Voinea

Oana Roman, care este și mama unei fetițe, a spus că abuzul psihic suferit de Sabrina trebuie sancționat conform legii.

„Mie mi se pare absolut crunt că o mamă se poate purta așa cu copilul ei. În niciun fel de ipostază acest tip de comportament nu este permis. Să nu veniți cu vorba aia că performanța necesită sacrificii.

Da, necesită sacrificii, dar nu umilință, nu bătaie, nu înjurături, nu tortură. Pentru că ce am văzut acolo este tortură. Și tortura se pedepsește prin lege. Este o infracțiune care trebuie pedepsită.”

Clubul CSM Constanța, unde activează Sabrina, a susținut mesajul acesteia și a criticat modul în care scandalul a fost mediatizat, folosind termeni precum „linșaj mediatic” și „tehnică securistă de înregistrare pe ascuns”.

