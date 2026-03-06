Bianca Censori, în instanță. Totul a pornit de la Kim Kardashian

Bianca Censori, soția rapperului Kanye West, a fost audiată joi în fața juriului în procesul legat de renovarea eșuată a conacului de 57 de milioane de dolari din Malibu, potrivit New York Post. Întrebările au vizat și un incident cu fosta soție a lui West,Kim Kardashian.

Censori a apărut aproape de nerecunoscut la Stanley Mosk Courthouse, purtând un cardigan negru și o fustă lungă de satin, expunând foarte puțin din piele – un stil mult mai rezervat față de aparițiile ei obișnuite.

Pe parcursul audierii, Censori a fost întrebată despre mai multe aspecte ale renovării, dar a declarat că nu a luat parte la majoritatea deciziilor.

Unul dintre subiectele discutate a fost un incident în care un muncitor, Tony Saxon, a confundat-o pe Kim Kardashian cu Bianca Censori. Saxon fusese angajat de West pentru renovare, însă ulterior l-a dat în judecată în 2023, cerând peste un milion de dolari pentru neplata salariilor, condiții de muncă nesigure și concediere abuzivă.

Un alt martor, Jeromy Holding, a povestit că, atunci când Kardashian a vizitat proprietatea, Saxon i-a făcut semn și a spus „Bună”, crezând că vorbește cu Censori. Kardashian ar fi răspuns: „Nu te cunosc”, iar Saxon a replicat: „Am crezut că ești Bianca.”

Holding a mai spus că West s-a apropiat furios și i-a spus: „E cea mai faimoasă femeie din lume și o numești după altă femeie?” Holding a precizat că a încercat să explice situația, dar West nu a vrut să asculte.

Când Censori a fost întrebată despre incident, avocatul a ridicat imediat o obiecție, iar judecătorul a susținut-o, blocând discuția.

Bianca Censori a declarat că nu a fost implicată în deciziile principale legate de renovare și a evitat să comenteze conflictele dintre West și muncitori. Se pare că implicarea ei în proiect a fost mai mult formală, fără responsabilități directe în gestionarea lucrărilor.