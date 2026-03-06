Monden

Bianca Censori, în instanță. Totul a pornit de la Kim Kardashian

Comentează știrea
Bianca Censori, în instanță. Totul a pornit de la Kim KardashianBianca Censori și Kanye West, Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Bianca Censori, soția rapperului Kanye West, a fost audiată joi în fața juriului în procesul legat de renovarea eșuată a conacului de 57 de milioane de dolari din Malibu, potrivit New York Post. Întrebările au vizat și un incident cu fosta soție a lui West,Kim Kardashian.

Bianca Censori a fost audiată

Censori a apărut aproape de nerecunoscut la Stanley Mosk Courthouse, purtând un cardigan negru și o fustă lungă de satin, expunând foarte puțin din piele – un stil mult mai rezervat față de aparițiile ei obișnuite.

Pe parcursul audierii, Censori a fost întrebată despre mai multe aspecte ale renovării, dar a declarat că nu a luat parte la majoritatea deciziilor.

Kim Kardashian

Kim Kardashian . Sursa foto: Dreamstime.com

Unul dintre subiectele discutate a fost un incident în care un muncitor, Tony Saxon, a confundat-o pe Kim Kardashian cu Bianca Censori. Saxon fusese angajat de West pentru renovare, însă ulterior l-a dat în judecată în 2023, cerând peste un milion de dolari pentru neplata salariilor, condiții de muncă nesigure și concediere abuzivă.

Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman
127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman

De la ce a pornit totul

Un alt martor, Jeromy Holding, a povestit că, atunci când Kardashian a vizitat proprietatea, Saxon i-a făcut semn și a spus „Bună”, crezând că vorbește cu Censori. Kardashian ar fi răspuns: „Nu te cunosc”, iar Saxon a replicat: „Am crezut că ești Bianca.”

judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

Holding a mai spus că West s-a apropiat furios și i-a spus: „E cea mai faimoasă femeie din lume și o numești după altă femeie?” Holding a precizat că a încercat să explice situația, dar West nu a vrut să asculte.

Când Censori a fost întrebată despre incident, avocatul a ridicat imediat o obiecție, iar judecătorul a susținut-o, blocând discuția.

Ce spune Bianca Censori

Bianca Censori a declarat că nu a fost implicată în deciziile principale legate de renovare și a evitat să comenteze conflictele dintre West și muncitori. Se pare că implicarea ei în proiect a fost mai mult formală, fără responsabilități directe în gestionarea lucrărilor.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:31 - Cât plătesc bucureștenii pentru trei mucenici ca la carte. Cofetăriile, într-o cursă continuă până pe 9 martie
15:22 - Alertă cu bombă la Tribunalul din Milano. Clădirea a fost evacuată, audierile au fost suspendate
15:17 - Netflix lansează „War Machine”, cu Alan Ritchson și Dennis Quaid
15:09 - 127 de români, printre care 95 de copii, revin în țară din Oman
14:59 - Fiica lui Victor Ponta s-a întors în țară. Daciana Sârbu, decisă să urmeze calea legii: N-o să mǎ oprească nimic
14:51 - Interesele Renew sau intereslele României? Rareș Bogdan despre culisele reacției ministrei Oana Țoiu la propunerea lu...

HAI România!

Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil
Dan Andronic, despre cazul Irinei Ponta. Oana Țoiu a evitat să dea cel mai simplu răspuns posibil
🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?
🎙️ Există cenzură de stat în România? Sau vorbim doar de o tăcere cumpărată?
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!

Proiecte speciale