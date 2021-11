Benone Sinulescu a murit, dar în urma lui rămâne un mare mister. Acum, când nu mai este, poate se va afla adevărul

S-au iubit Benone Sinulescu și Irina Loghin? A fost doar o relație de scurtă durată sau a fost ceva serios între ei? Colaborarea artistică a fost influențată de sentimente?

Aceste întrebări care au traversat generațiile au revenit din nou în prim-plan. La un moment dat, Benone Sinulescu a oferit niște răspunsuri care au alimentat interpretările de tot felul.

Totul s-a întâmplat în cadrul emisiunii Acces Direct, în care regretatul interpret a dezvăluit care a fost prima lui dragoste. Cu acea ocazie, Benone Sinulescu a fost întrebat și despre presupusa relație amoroasă cu Irina Loghin.

„Prima dragostea am întâlnit-o la 17, 18 ani. O chema Maria. Din primii bani i-am cumpărat o pălărie lui Gheorghe Zamfir. Apoi a pierdut-o şi i-am cumpărat alta. Am cântat cu Maria Tănase şi am avut mari emoţii.

Benone Sinulescu a spus că a trăit o poveste de dragoste cu Irina Loghin

Pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă. Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs. Eu nu am dat. Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei.

Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… Și de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”, a spus Benone Sinulescu.

În acest context amintim și reacția avută de Irina Loghin când a aflat că Benone Sinulescu a murit. „Regret plecarea dragului şi bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alături de care am pornit pe drumul cântecului, împărţind bucurii şi tristeţi.

Cu Benone am adunat stadioane întregi, ne-am bucurat de succes şi de dragostea publicului din toată ţara! Avem melodii de referinţă împreuna şi amintiri pe care nu ni le poate lua nimeni!

Benone Sinulescu este un simbol al românilor şi artistul pentru care şi veşnicia se înclină! Plânge Siriul şi ţara întreagă! Rămas bun, dragul meu coleg!”, a transmis Irina Loghin pe Facebook.