Benone Sinulescu era preferatul familiei Ceaușescu. Ce-l puneau să cânte la toate petrecerile lor. Artistul a murit la 84 de ani

Benone Sinulescu a murit azi, pe 18 noiembrie, din cauza unor complicații survenite în urma unei pneumonii.

Artistul se confrunta de ceva vreme cu probleme de sănătate dar, potrivit declarațiilor familei, a refuzat în repetate rânduri să fie dus la spital pentru că se temea de Covid.

De cativa ani, Benone Sinulescu se retrăsese în localitatea Barzava, din Arad, în casa parinteasca a sotiei. Mai mult, atunci când starea lui de sănătate s-a agravat, în urmă cu un an, cântărețul și-a făcut testamentul, în care a precizat că îi va lăsa soției toate bunurile.

A fost preferatul familiei Ceaușescu

Pe vremuri, marele artist era nelipsit de la chefurile pe care liderul comunist le dădea, pentru că acesta iubea muzica lui. Astfel, povesteşte Benone Sinulescu, că ceea ce i-a atras atenţia în relaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea cu soţia sa era faptul că fostul preşedinte era sub papucul nevestei. „Ea era un pic mai severă„, povestea Benone Sinulescu.

”Unii ziceau că mă place Ceaușeasca, alții că el. Nu știu să zic pe gustul cui eram, cert este ca eram nelipsit la toate receptiile lor unde trebuia să cânt obligatoriu și întotdeauna două piese: ‘Radu mamii’ și ‘La casuța cu pridvor’, preferatele lui Ceaușescu. Le știa și versurile.”, rememora Benone într-o emisiune. „Și pentru că tot eram atat de agreat, cand mergeam în deplasare profitam și eu și mă aprovizionam de la Consiliul Judetean. Țin minte că într-un an a fost criză de ceapa, nu se găsea, nu se facuse, nu mai stiu. Ei bine, eu aveam. Imi adusesem din tara, de la presedintele unui Consiliu Judetean care mi-a dat ceapa cat pentru un an. Asa mi-am procurat si televizorul color si frigiderul. Aveam nevoie, sunam la partid si se rezolva. Si ei aveau nevoie de mine sa vin sa cant sau sa compun melodii ‘preamaritului conducator'”, a mai povestit Benone Sinulescu.

Certat de Nicolae Ceaușescu după o petrecere

Pe de altă parte, fostului preşedinte îi plăceau foarte mult romanţele. Irina Loghin a fost cea care a povestit un episod inedit în care însuşi dictatorul Nicolae Ceauşescu a intrat în culise şi i-a reproşat colegului ei, Benone Sinulescu, faptul că a uitat o strofă a unei piese.

”Lui îi plăceau romanţele. A cântat odată Benone Sinulescu şi, după ce a ieşit din scenă, a venit Ceauşescu în cabina unde stăteam noi şi i-a spus . Benone a zis:da, o ştiu, dar am zis să nu lungesc”. La care Ceaușescu a răspuns, supărat. ”Melodia trebuie cântată aşa cum este ea, are o continuare, o legătură” a povestit artista.