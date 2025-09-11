Benjamin Netanyahu, mesaj de ultimă oră. Nu va exista un stat palestinian
- Nicolae Comănescu
- 11 septembrie 2025, 23:27
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, nu vrea să audă nicio discuție despre recunoașterea Palestinei ca stat autonom. Afirmația liderului a fost făcută în timpul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată.
Benjamin Netanyahu, mesaj ferm care vizează crearea unui stat palestinian
„Ne vom ţine promisiunea: nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparţine. Ne vom păstra moştenirea, pământul şi securitatea (...) Vom dubla populaţia oraşului”, a afirmat prim-ministrul din Israel la evenimentul ce a fost organizat la Maale Adumim. Este vorba despre o israeliană la est de Ierusalim.
Oficiali israelieni au aprobat luna trecută un proiect cheie pentru construirea a 3.400 de locuinţe în Cisiordania, denunţat de ONU şi de mai mulţi lideri străini deoarece ar tăia acest teritori palestinian în două, compromiţând orice continuitate teritorială a unui posibil stat palestinian. Proiectul este cunoscut sub numele de E1.
Poziția secretarului general al NATO
Ministrul israelian de Finanţe, Bezalel Smotrich, de extrema dreaptă, a cerut urgentarea implementării proiectului şi anexarea Cisiordaniei, ca răspuns la anunţurile mai multor ţări privind intenţia lor de a recunoaşte un stat palestinian.
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat vehement această decizie. Iar Autoritatea Palestiniană a catalogat-o ca fiind o nouă etapă care duce la anexarea progresivă a Cisiordaniei.
Rachetă interceptată, lansată din Yemen
Altfe, azi, Israelul a anunțat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează frecvent atacuri pe care le justifică ca ripostă la ofensiva israeliană din Gaza. „O rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de forţele aeriene israeliene”, a anunțat armata, pe Telegram.
„După ce sirenele au sunat în diferite părți ale țării, Forțele Aeriene au neutralizat o rachetă lansată din Yemen”, au declarat reprezentanți ai armatei.
Nu au fost furnizate alte detalii despre atac, iar gruparea Houthi din Yemen, care se află în război cu Israel, nu a făcut încă nicio declarație. Rebelii houthi, susținuți de Iran, lansează frecvent rachete și drone către Israel, majoritatea fiind interceptate.
