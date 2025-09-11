International Benjamin Netanyahu, mesaj de ultimă oră. Nu va exista un stat palestinian







Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, nu vrea să audă nicio discuție despre recunoașterea Palestinei ca stat autonom. Afirmația liderului a fost făcută în timpul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată.

„Ne vom ţine promisiunea: nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparţine. Ne vom păstra moştenirea, pământul şi securitatea (...) Vom dubla populaţia oraşului”, a afirmat prim-ministrul din Israel la evenimentul ce a fost organizat la Maale Adumim. Este vorba despre o israeliană la est de Ierusalim.

Oficiali israelieni au aprobat luna trecută un proiect cheie pentru construirea a 3.400 de locuinţe în Cisiordania, denunţat de ONU şi de mai mulţi lideri străini deoarece ar tăia acest teritori palestinian în două, compromiţând orice continuitate teritorială a unui posibil stat palestinian. Proiectul este cunoscut sub numele de E1.

Ministrul israelian de Finanţe, Bezalel Smotrich, de extrema dreaptă, a cerut urgentarea implementării proiectului şi anexarea Cisiordaniei, ca răspuns la anunţurile mai multor ţări privind intenţia lor de a recunoaşte un stat palestinian.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat vehement această decizie. Iar Autoritatea Palestiniană a catalogat-o ca fiind o nouă etapă care duce la anexarea progresivă a Cisiordaniei.

Altfe, azi, Israelul a anunțat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează frecvent atacuri pe care le justifică ca ripostă la ofensiva israeliană din Gaza. „O rachetă lansată din Yemen a fost interceptată de forţele aeriene israeliene”, a anunțat armata, pe Telegram.

„După ce sirenele au sunat în diferite părți ale țării, Forțele Aeriene au neutralizat o rachetă lansată din Yemen”, au declarat reprezentanți ai armatei.

Nu au fost furnizate alte detalii despre atac, iar gruparea Houthi din Yemen, care se află în război cu Israel, nu a făcut încă nicio declarație. Rebelii houthi, susținuți de Iran, lansează frecvent rachete și drone către Israel, majoritatea fiind interceptate.