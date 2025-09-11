Social Din noiembrie, moldovenii din Italia își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene suplimentare







Republica Moldova. Veste importantă pentru cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia. Acordul bilateral privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere moldovenești va intra în vigoare pe 8 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Roma, care se desfășoară în perioada 9–12 septembrie.

Documentul a fost semnat în Capitala Italiei pe 9 iulie 2025. Documentul prevede recunoașterea deplină a tuturor permiselor auto moldovenești, fără necesitatea susținerii unor examene suplimentare. Astfel, cetățenii moldoveni cu reședință permanentă în Italia vor putea preschimba rapid și simplificat documentele de conducere. Astfel, beneficiind de o procedură uniformă și clară.

Șefa statului a reamintit că, începând cu 1 septembrie 2025, moldovenii care au muncit legal în Italia au dreptul de a primi pensii pentru anii lucrați. Asta, indiferent dacă aleg să rămână pe teritoriul italian sau să se întoarcă în Republica Moldova.

„Am simțit prietenia sinceră a Italiei și sprijinul pentru țara noastră. Legăturile dintre statele noastre sunt consolidate de diaspora numeroasă, respectată aici pentru muncă, integritate și contribuția la economia italiană”, a declarat Maia Sandu după întrevederile avute cu prim-ministra Giorgia Meloni și președintele Senatului, Ignazio La Russa.

În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat și teme legate de cooperarea pentru asigurarea integrității proceselor electorale din Republica Moldova. De asemenea garantarea unui vot transparent și sigur pentru diaspora din Italia, dar și măsuri comune pentru contracararea tentativelor de ingerință străină.

Președinta a subliniat că relațiile bilaterale dintre Chișinău și Roma sunt în prezent „mai bune ca niciodată”, grație cooperării strânse din ultimii patru ani. Ea a evidențiat sprijinul generos al Italiei, care a oferit aproximativ 90 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Fondurile fiind direcționate către protecția socială și eficiența energetică. Printre proiectele susținute se numără contribuția substanțială la Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice și sprijinul pentru instalarea a zeci de mii de contoare inteligente, menite să ajute gospodăriile să-și reducă cheltuielile la energie.