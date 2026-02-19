Radu Miruță a devenit principalul adversar al lui Gigi Becali în lupta pentru marca Steaua: Vrea să arate că e șmecher

Gigi Becali, patronul FCSB, aflat în conflict juridic cu CSA Steaua, a declarat, despre intenția ministrului Apărării de a sprijini CSA Steaua, echipă din Liga 2, să promoveze în Superligă, că acesta „vrea să se dea mare”. „Vrea să arate că e șmecher. A venit și a spus «Eu sunt puternic și șmecher». Dar e vai de capul lui!”, a spus acesta, pentru GSP.ro.

Radu Miruță a anunțat că intenționează să modifice Legea Sportului, astfel încât CSA Steaua, club departamental, să poată evolua în prima divizie.

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă. Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă. (...) Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a spus acesta.

După ce a aflat planul ministrului USR, Gigi Becali a reacționat și a lansat jigniri la adresa partidului din care face parte Radu Miruță.

Patronul FCSB a afirmat că nu înțelege cum ar putea fi modificată legea în acest sens: „Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? În primul rând, face o lege împotriva Europei. În al doilea rând, să vedem dacă poate. El vrea să se dea mare. Vrea să arate că e șmecher. A venit și a spus «Eu sunt puternic și șmecher». Dar e vai de capul lui!”.

Becali a declarat că, în opinia sa, dacă acest lucru nu a fost posibil până acum, nu ar putea deveni posibil în prezent. „Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament. Cum schimbă și cum votează legea? El e doar ministru. Bine, oamenii bat câmpii. Ce să-i faci dacă bate câmpii?”, s-a întrebat acesta.

Patronul FCSB s-a întrebat ce se va întâmpla ulterior cu echipa și dacă aceasta ar urma să fie cedată unui investitor privat.