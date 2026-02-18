Politica

De ce consideră Dominic Fritz că decizia CCR în legătură cu pensiile speciale nu este o victorie

De ce consideră Dominic Fritz că decizia CCR în legătură cu pensiile speciale nu este o victorieCCR. Sursa: Inquam Photos/Octavian Ganea
Președintele USR Dominic Fritz a comentat miercuri pe Facebook decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care a fost validată legea pensiilor speciale ale magistraților, arătând că aceasta oferă o oportunitate reală pentru reforme menite să reducă privilegiile și influența intereselor speciale în sistemul public.

Dominic Fritz, despre decizia CCR privind pensiile speciale

Potrivit liderului USR, hotărârea marchează un pas important în corectarea unor greșeli din trecut și consolidarea principiilor de echitate în administrația publică.

„Azi, CCR a stabilit și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă: că reforma pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților e constituțională și legitimă. Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”, a scris Fritz, subliniind că decizia nu este doar legală, ci și un semnal de responsabilitate politică și socială.

În comentariile sale, Dominic Fritz a explicat că principiile morale și transparența trebuie să ghideze orice schimbare legislativă. El a subliniat că reformele nu sunt doar un act administrativ, ci un gest simbolic prin care societatea poate observa că regulile pot fi schimbate atunci când există claritate și asumare.

Există șanse să apară controverse

În opinia sa, decizia CCR creează cadrul pentru a reduce discrepanțele dintre pensiile speciale ale magistraților și cele ale altor categorii profesionale, iar acest lucru este esențial pentru încrederea publică și echilibrul bugetar.

Dominic Fritz

Sursă foto: Facebook

Fritz a atras atenția că, deși decizia va fi apreciată de unii, ea nu va fi acceptată unanim și vor exista dezbateri și contestări, însă cadrul legal permite implementarea reformelor. Liderul USR a mai spus că sprijinul societății civile a fost și rămâne crucial pentru susținerea acestor schimbări, iar acțiunile politice trebuie să fie însoțite de responsabilitate și corectitudine.

Decizia CCR, amânată de cinci ori

Decizia CCR vine după două luni și cinci amânări ale obiecției de neconstituționalitate depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta înseamnă că pensiile de serviciu ale magistraților pot fi recalibrate, iar vârsta de pensionare ajustată, consolidând direcția de reformare a sistemului și reducând avantajele financiare nejustificate.

