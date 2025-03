Politica BEC a validat candidatura la prezidențiale a lui Crin Antonescu, din partea Alianței România Înainte







Biroul Electoral Central (BEC) a aprobat marți, 11 martie, candidatura lui Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale. Acesta va concura din partea Alianței „România Înainte”, constituită din PSD, PNL și UDMR. Hotărârea a fost adoptată în mod unanim, în lipsa reprezentantei AUR.

Crin Antonescu a mulțumit susținătorilor

Acesta și-a înregistrat candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna mai, duminică, la sediul BEC. El a prezentat un număr de peste 1,7 milioane de semnături.

La ieșirea din sediul BEC, acesta a mulțumiri liderilor partidelor care i-au oferit sprijin în competiția electorală, dar și celor peste 1,7 milioane de oameni care i-au semnat candidatura.

„Știți că au existat chiar și în ultima perioadă efctrturile multora pentru ca această candidatură să fie împiedicată. Cu toți acești oameni alături de mine, am mers înainte. Vreau să fiu președintele tururor”, a susținut candidatul.

„Voi uni această națiune, voi întări această națiune”

Crin Antonescu a afirmat că va asigura un echilibru între susținerea celor puternici și protejarea celor vulnerabili, declarând că va fi un lider care va vorbi și va asculta fiecare român.

„Împreună vom avea grijă ca cei puternici să poata lucra pentru această țară și cei slabi să fie apărați și ajutați. Împreună vom aduna energiile acestei țări, împreună vom apăra tot ce trebuie apărat și vom schimba ceea ce trebuie schimbat. Voi uni această națiune, voi întări această națiune, voi fi pentru fiecare român un om care îi va vorbi și un om care îl va asculta”, a precizat el.

România are nevoie de un lider puternic, potrivit acestuia

De asemenea, a declarat că România se află, în prezent, într-o perioadă în care are nevoie de un lider puternic.

„România este din nou la răscruce și stă în puterea noastră să apăram ce am obținut în 30 de ani. (...) România nu are nevoie doar de un șef de stat, ci națiunea româna are nevoie de un lider”, a susținut candidatul.