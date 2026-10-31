O mișcare inspirată de ideologia americană a „cetățenilor suverani” câștigă vizibilitate pe rețelele sociale din Statele Unite, unde unii părinți aleg să nu își înregistreze oficial copiii și refuză obținerea certificatelor de naștere sau a numerelor de securitate socială.

Fenomenul, cunoscut sub numele de „sovereign babies”, este promovat de influenceri care susțin că astfel copiii pot fi ținuți în afara controlului statului.

Subiectul a fost analizat într-o investigație publicată de revista americană WIRED pe 27 octombrie 2026. Materialul descrie o industrie online în care persoane cu zeci de mii de urmăritori comercializează cursuri și servicii de consultanță pentru părinții care vor să evite documentele tradiționale de identitate.

Specialiștii atrag atenția că această alegere poate crea probleme serioase pentru copii, inclusiv în privința accesului la educație, servicii medicale și alte drepturi.

Unul dintre exemplele prezentate de WIRED este Kristin LaHargoue, o influenceriță din Utah care susține că cei doi copii ai săi, născuți în Statele Unite, călătoresc în străinătate fără certificate de naștere și numere de securitate socială.

Prin intermediul platformei sale, Veda Revival, aceasta promovează un program care îi învață pe părinți cum să solicite pașapoarte pentru copii folosind documente alternative. Pachetul digital costă 497 de dolari, în timp ce serviciul de asistență personalizată ajunge la 997 de dolari.

LaHargoue afirmă că a ajutat peste 1.000 de părinți să urmeze această procedură. Cifra reprezintă însă propria sa declarație și nu a fost verificată independent.

O altă promotoare a mișcării, cunoscută online drept Minister Dionne, oferă servicii similare. Pachetele sale, comercializate sub denumirea de „Status Correction FastTrack Bundles”, ajung la 555 de dolari.

Investigația WIRED arată că aceste servicii fac parte dintr-o piață online în dezvoltare, în care ideile despre independența față de autorități sunt transformate în produse și programe plătite.

Fenomenul „bebelușilor suverani” își are originea în mișcarea americană „sovereign citizens”, ai cărei adepți contestă autoritatea guvernului și susțin că pot exista în afara anumitor obligații legale.

În cazul copiilor, promotorii acestei ideologii afirmă că înregistrarea nașterii și obținerea unui număr de securitate socială ar crea o legătură juridică prin care statul ar dobândi control asupra identității și statutului copilului.

Unele teorii merg mai departe și susțin că certificatele de naștere ar reprezenta instrumente financiare prin care guvernul ar putea utiliza copiii drept garanții. Aceste interpretări nu au fundament juridic.

Mișcarea nu are o conducere centralizată și nu reunește un grup omogen de părinți. Potrivit investigației WIRED, fenomenul se intersectează cu promovarea educației alternative, a stilului de viață în afara sistemului convențional și a nașterilor fără asistență medicală.

Deși părinții prezintă această alegere drept o formă de independență, lipsa documentelor oficiale poate avea consecințe care se resimt pe tot parcursul vieții.

Potrivit UNICEF, înregistrarea nașterii este esențială pentru recunoașterea identității juridice a copilului. Certificatul de naștere permite accesul la servicii publice importante, inclusiv educație, asistență medicală și imunizare. Documentul este necesar și pentru numeroase proceduri administrative ulterioare.

Organizația avertizează că minorii care nu își pot dovedi identitatea sau vârsta sunt mai vulnerabili la exploatare, trafic de persoane, muncă forțată și alte forme de abuz. Problemele pot continua și la maturitate, când lipsa actelor complică obținerea unui pașaport, deschiderea unui cont bancar sau accesul pe piața muncii.

În Statele Unite, avocatul Adam Bojak, citat în investigația WIRED, a observat o creștere a cazurilor care implică minori fără documente oficiale. Acesta a relatat că, dacă în trecut întâlnea aproximativ un astfel de caz pe an, în ultima perioadă numărul a ajuns la șase. Nu există însă o statistică națională care să indice câți copii sunt crescuți în aceste condiții.

O parte dintre promotorii mișcării susțin că minorii pot călători internațional folosind documente alternative. Procedurile pentru obținerea pașapoartelor americane sunt însă mai stricte decât sugerează aceste explicații comerciale.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, solicitanții trebuie să prezinte dovezi ale cetățeniei americane. Certificatul de naștere emis de autoritățile competente reprezintă una dintre principalele dovezi acceptate.

Există și situații în care pot fi folosite documente secundare. De exemplu, dacă nu există un certificat de naștere înregistrat, autoritățile pot solicita o adeverință care confirmă lipsa înregistrării, alături de documente publice sau private care atestă nașterea și identitatea persoanei.

Aceste excepții sunt proceduri administrative oficiale, nu o confirmare a teoriilor promovate de mișcarea „sovereign citizens”. De asemenea, acceptarea unor dovezi alternative nu înseamnă că părinții pot obține automat pașapoarte pentru copii fără documente care să le stabilească identitatea și cetățenia.

Fenomenul readuce în atenție importanța înregistrării nașterii și în alte state. În România, procedura este reglementată prin Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă.

Conform articolului 14¹, nașterea unui copil viu trebuie declarată în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Înregistrarea se realizează prin serviciul de stare civilă competent, pe baza documentelor prevăzute de lege.

Legislația românească prevede și proceduri pentru situațiile în care termenul legal a fost depășit, astfel încât copilul să poată dobândi ulterior documentele de stare civilă.

La nivel internațional, articolul 7 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului stabilește dreptul fiecărui copil de a fi înregistrat imediat după naștere, de a avea un nume și de a dobândi o cetățenie.

Mișcarea „bebelușilor suverani” depășește dezbaterea despre libertatea individuală și opțiunile educaționale ale părinților. Refuzul înregistrării nașterii poate avea consecințe juridice și administrative importante pentru minori, care nu au posibilitatea de a decide singuri asupra statutului lor.

În timp ce influencerii promovează servicii plătite pentru evitarea documentelor tradiționale, organizațiile internaționale și autoritățile subliniază rolul esențial al identității juridice în protejarea drepturilor copilului.