Bayer, rezultate promițătoare pentru noul medicament anticoagulant asundexian

Compania farmaceutică germană Bayer a raportat duminică rezultate clinice pozitive pentru anticoagulantul său experimental asundexian, la doi ani după un eşec anterior în dezvoltarea medicamentului, potrivit Reuters.

Într-un studiu de fază III, Bayer a anunţat că administrarea zilnică a 50 mg de asundexian a redus semnificativ riscul de accident vascular ischemic comparativ cu placebo.

Rezultatele detaliate ale studiului OCEANIC-STROKE urmează să fie prezentate la un congres ştiinţific în perioada următoare.

Compania a precizat că va începe discuţii cu autorităţile de reglementare din întreaga lume pentru pregătirea depunerii cererilor de autorizare de punere pe piaţă. Medicamentul oral acţionează prin blocarea proteinei Factor XIa, care este implicată în coagularea sângelui.

Cercetătorii au afirmat că, chiar şi cu terapiile disponibile, riscul unui alt accident vascular rămâne destul de ridicat. Aceștia au precizat că rezultatele indică faptul că asundexian ar putea deveni o nouă opţiune de tratament pentru reducerea acestui risc. Asundexian a fost inclus în procedura de revizuire accelerată de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

Medicamentul a eşuat anterior într-un studiu de fază târzie pentru fibrilaţie atrială, deoarece nu a demonstrat un beneficiu suficient. Compania producătoare afirmase că vedea un potenţial semnificativ pentru noua indicaţie, dacă ar fi fost aprobată.

Rezultatele apar în contextul încercărilor de a atenua impactul expirării brevetelor pentru medicamentele de top, precum Xarelto şi Eylea. Asundexian era prezentat ca un posibil succesor pentru Xarelto, în timp ce rivalii Bristol Myers Squibb şi Johnson & Johnson au oprit un studiu pentru medicamentul lor milvexian.

Bayer se confruntă cu procese importante în SUA legate de erbicidul Roundup și alte substanțe preluate odată cu achiziția Monsanto din 2018. Directorul executiv Bill Anderson a declarat că intenționează să reducă semnificativ aceste probleme până la sfârșitul anului 2026.