Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. MedRadar a primit premiul pentru optimizarea accesului la medicamente

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

MedRadar s-a născut dintr-o nevoie simplă, dar esențială: aceea ca pacienții să poată găsi rapid medicamentele de care au nevoie. Astăzi, peste 35.000 de utilizatori se bazează pe MedRadar pentru informații actualizate despre disponibilitatea medicamentelor, programul farmaciilor, prețuri și descrieri de produse. Un exemplu de tehnologie care reduce stresul, economisește timp și oferă acces la tratament, exact atunci când contează cel mai mult.

Premiul a fost ridicat de dl. Daniel Gorgan, CTO MedRadar. „Sunt foarte onorat și emoționat în același timp că mă aflu acum aici în fața dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc redacției Capital și lui Adrian Lambrou pentru că ne-a acordat acest premiu, bine meritat de altfel. Vreau să-i mulțumesc în același timp și colegului meu, Cristian Radulescu, care din păcate nu se află aici, dar ne vede online în acest moment”, a declarat Daniel Gorgan.

Dan Andronic, director general al editurii Evenimentul și Capital, a subliniat rolul deosebit al galei în promovarea performanței medicale.

„Suntem deja la a treia ediție, deci nu mai este o întâmplare fericită, este deja o tradiție. Evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, iar domeniul sănătății este un exemplu excelent. Dau speranță oamenilor. Munca pe care o depuneți fiecare dintre voi este extrem de importantă, pentru că reușiți să rămâneți oameni. Și pentru asta, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”, a afirmat cunoscutul jurnalist.