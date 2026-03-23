Băsescu critică sistemul bugetar: România este într-o fundătură economică

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că România trece printr-o perioadă dificilă și că este „într-o fundătură economică”. Acesta a susținut că deficitul ridicat, creșterea datoriei publice și costurile tot mai mari de finanțare pun presiune semnificativă pe bugetul de stat, potrivit România TV.

În același context, Traian Băsescu a criticat modul în care sunt gestionate cheltuielile publice, în special sistemul de sporuri din administrație. El a făcut referire la situații din anumite ministere, unde aceste beneficii suplimentare ar fi devenit, în opinia sa, excesive.

„Am luat acum situația sporurilor în Ministerul Dezvoltării. Am văzut și eu chestia asta cu sporurile. M-am scârbit”, a declarat fostul președinte, adăugând că unele sporuri cumulate pot ajunge la nivelul unui salariu întreg, ceea ce ridică semne de întrebare privind justificarea lor.

Băsescu a explicat că, în opinia sa, astfel de practici afectează echilibrul bugetar și creează inechități în sistemul public de salarizare. El a susținut că existența unor sporuri foarte mari face dificilă justificarea unor măsuri de reducere a altor cheltuieli sociale.

Referindu-se la soluții pentru redresarea situației economice, fostul șef al statului a făcut trimitere la măsurile adoptate în perioada crizei din 2010, când au fost aplicate reduceri salariale și reorganizări în sectorul public.

„Eu aș fi mers exact cum am mers atunci. Principiul a fost să nu atingem economia, să nu punem sarcini în plus”, a declarat Băsescu, explicând că atunci au fost aplicate măsuri de ajustare bugetară fără concedieri masive.

Fostul președinte a explicat și tensiunile din actuala coaliție de guvernare, susținând că acestea influențează negativ percepția piețelor financiare și costurile de împrumut ale statului.

„Certurile astea nu fac decât să creeze impresia de instabilitate politică”, a declarat acesta, adăugând că dobânzile cerute României la împrumuturi sunt ridicate în contextul inflației.

Traian Băsescu a atras atenția și asupra poverii tot mai mari generate de plata dobânzilor la datoria publică, susținând că aceste costuri cresc de la an la an și apasă asupra bugetului.

În opinia sa, o soluție de stabilizare ar putea fi un acord de precauție cu Fondul Monetar Internațional, care ar oferi o plasă de siguranță financiară în cazul unor dificultăți de finanțare.

„Ar fi foarte bine să facem un acord de precauție cu Fondul”, a declarat fostul președinte, precizând că un astfel de mecanism ar reduce riscul intrării în incapacitate de plată.