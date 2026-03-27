Basarabia și sacrificiul pe nedrept uitat al marelui Nicolae Titulescu

Fără îndoială, ar trebui predat studenților de la Științe Politice ca un caz clasic de disonanță între servicii secrete, politică și diplomație, „cazul Basarabia-Titulescu”. De ce este oare important acest fapt? În primul rând, am învăța implicit o lecție importantă! Tratatele internaționale trebuie „armate” de tratate solide cu vecinii. Mai ales dacă știi că ei vor ceva de la tine!

În 1936, Nicolae Titulescu, la Montreux încercase includerea în textul viitorului pact de asistență mutuală cu URSS a unei formule care să considere Nistrul măcar linie de demarcație militară româno-sovietică, în discuțiile cu ministrul sovietic de externe Maksim Litvinov, în protocolul preliminar din 21 iulie 1936. Numai că, la Moscova, Litvinov va fi urmat de VM Molotov, iar Carol II, inexplicabil, îl înlocuiește în 29 august 1936, pe Titulescu, în locul lui venind la Externe, Victor Antonescu. Partea sovietică a văzut în remanierea lui Titulescu faptul că România nu dorea încheierea pactului de asistență mutuală cu URSS, negociat în iulie 1936.

În 1939-1940, Moruzov pregătise chiar o propunere de cedare a unei părți din Basarabia sovieticilor (aceștia înființaseră pe malul stâng al Nistrului, pe teritoriul Ucrainei, RSS Moldovenească, predecesoarea Transnistriei de astăzi - a nu se confunda cu Transnistria lui Ion Antonescu!), dar Carol nu a fost de acord.

Spre cinstea lui Mihail Moruzov (lichidat de legionari la Jilava în 1940 cu complicitatea lui Ion Antonescu), CIA (condusă prima dată de Allen W. Dulles, fost rezident OSS în Elveția) va recunoaște după 1945, că dosarele pe URSS ale SSI din vremea lui Moruzov au fost cele mai complete, întrecându-le pe cele ale serviciilor naziste.Așadar, Mihail Moruzov nu a fost ascultat (nici el nu ținuse cont de părerea lui Romulus P. Voinescu) și în vara lui 1940, Barsarabia și Bucovina de Nord, apoi Herța au fost cedate fără luptă.

URSS a încercat să ceară României ca trupele sovietice să tranziteze România, în sprijinul Ceholsovaciei în 1938, dacă Praga dorea să se opună lui Hitler. Carol al II-lea, deja se orientase parțial spre Germania și nu a permis trupelor sovietice accesul, fiindcă politicienii de la București se temeau ca nu cumva sovieticii să uite să mai ajungă în Cehoslovacia și să ocupe Basarabia. La vremea respectivă, România avea graniță la nord cu Cehoslovacia și Polonia, deci sovieticii nu puteau trece prin Polonia. Moscova știa de Mica Înțelegere și a mizat pe statutul de aliate a României și Cehoslovaciei. În următorii 2 ani, URSS va ridica pretenții și asupra Poloniei și asupra României.