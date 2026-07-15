Catalonia se confruntă cu o creștere a incidentelor în care sunt folosite arme de foc, iar Barcelona se află în centrul mai multor cazuri grave înregistrate în 2026, potrivit El Pais.

De la începutul anului, în regiune au fost raportate 65 de incidente cu arme de foc, soldate cu 22 de răniți și șapte morți. Mai multe atacuri produse în Barcelona au readus în atenție activitatea grupărilor de crimă organizată și accesul infractorilor la arme.

Unul dintre cele mai grave incidente recente s-a produs pe strada Balmes, în centrul Barcelonei. Un bărbat a fost împușcat mortal în jurul orei 10.00, în apropierea unei secții a Poliției Naționale.

Atacatorul a fugit, iar arma folosită în crimă a fost găsită ulterior într-o stație de autobuz din apropiere. Anchetatorii au analizat ipoteza unei reglări de conturi legate de criminalitatea organizată.

Crima a fost al doilea omor cu armă de foc produs în Barcelona în mai puțin de o săptămână.

În primele șase luni ale anului, șase persoane au fost ucise prin împușcare în Catalonia. Patru dintre victime au fost înregistrate în Barcelona.

Poliția catalană leagă mai multe dintre atacurile armate mortale de grupări de crimă organizată și de traficul de droguri.

Anchetatorii au identificat o prezență tot mai vizibilă a armelor în mediile infracționale. Pistoalele, folosite inițial inclusiv pentru protejarea plantațiilor ilegale de canabis, au ajuns să fie utilizate în reglări de conturi și conflicte între grupări.

Autoritățile urmăresc cu atenție inclusiv activitatea unor rețele criminale internaționale și conflictele dintre clanuri active în zona Barcelonei.

În 2025, în Catalonia au fost înregistrate 93 de incidente armate, față de 69 în anul precedent, o creștere de aproximativ 30%.

Poliția a intervenit recent și împotriva unei grupări juvenile violente care acționa în Barcelona și în zona metropolitană.

Spanien 🇪🇸 Die katalanische Polizei ermittelt gegen eine Gruppe marokkanischer Jugendlicher, die brutale Übergriffe in Barcelona filmten und in den sozialen Medien verbreiteten. Die Videos zeigen unprovozierte, willkürliche Gewalttaten gegen Fremde. pic.twitter.com/82801pRHkc — Na_klar_doch🇩🇪 (@Teutonisch123) July 14, 2026

Gruparea, cunoscută sub numele „Los 300”, este suspectată de implicare în jafuri, trafic de droguri și agresiuni. Membrii foloseau macete, cuțite și arme de foc pentru intimidare și pentru controlarea unor zone.

În urma operațiunii au fost reținute 18 persoane, dintre care șase minori. Ancheta vizează inclusiv tentative de omor și folosirea minorilor pentru a ascunde activități infracționale.

Violența cu arme albe continuă să reprezinte o problemă pentru autoritățile catalane, chiar dacă datele poliției indică o scădere față de anul trecut.

În primele trei luni din 2026 au fost înregistrate 780 de incidente legate de arme albe, cu aproximativ 30% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Poliția intervine, în medie, la aproximativ opt incidente cu arme albe pe zi. În primul trimestru al anului, autoritățile au confiscat 2.126 de astfel de arme în cadrul operațiunilor desfășurate în spațiul public.

Creșterea violenței armate a determinat autoritățile catalane să ceară sancțiuni mai severe pentru deținerea ilegală de arme.

Printre măsurile discutate se numără majorarea pedepselor până la cinci ani de închisoare pentru posesia ilegală a unei arme de foc.

În timp ce poliția catalană susține că datele generale nu indică o criză de securitate, seria atacurilor armate și cazurile de violență gravă mențin problema siguranței publice în centrul atenției la Barcelona.