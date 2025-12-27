Bărbat din Brăila, doi ani cu suspendare după ce si-a terorizat sotia și a dat cu mașina peste socru

Un bărbat de 39 de ani din Brăila a fost condamnat de Judecătoria Brăila la doi ani de închisoare cu suspendare pentru lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și amenințare. Individul are antecedente penale, inclusiv condamnări în alte state, potrivit DEBRAILA.ro.

O mamă a doi copii, aflată în proces de divorț, a solicitat ajutorul Justiției, însă cererea de emitere a unui ordin de protecție a fost respinsă de un judecător.

La doar nouă zile de la acest refuz, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a amenințat-o cu moartea și a intrat cu mașina în curtea socrilor, forțând porțile, unde se afla și femeia.

Pe 22 decembrie, Judecătoria Brăila l-a condamnat pe bărbatul de 39 de ani la doi ani de închisoare cu suspendare pentru lovire și alte violențe, violare de domiciliu și amenințare.

Procurorii l-au acuzat că, în seara de 13 iulie 2025, i-a trimis soției sale mai multe mesaje cu amenințări de moarte, apoi a intrat cu mașina în curtea socrilor.. Bărbatul l-a lovit de două ori cu mașina pe socrul său, care era prins între autoturism și lemnele din curte. Agresorul i-a provocat socrului său leziuni la nivelul picioarelor, iar apoi l-a agresat fizic cu pumnul.

Incidentul a fost generat, potrivit instanței, de faptul că nu mai putea fi aproape de cei doi copii minori. Judecătorul a motivat că, ținând cont de circumstanțele personale și reale, vârsta pe care o are inculpatul, efectele unei condamnări și posibilitățile de reeducare, scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia în regim de detenție.

Bărbatul are antecedente penale în alte state.Însă, sentința dată de juecător nu este definitivă.