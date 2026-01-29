O nouă semnătură pe bancnote, după un sfert de secol. Banii vor fi introduși treptat în circulație

Bancnotele aflate în circulație în România vor avea, începând cu anul 2026, o nouă semnătură, pentru prima dată în ultimii 25 de ani. Modificarea vine ca urmare a numirii unui nou casier central al Băncii Naționale a României, potrivit anunțului făcut de Cristian Popa, președintele Comisiei de numismatică a BNR.

Cristian Popa a afirmat că banii din România se schimbă, iar pentru prima dată în ultimii 25 de ani apare o a doua semnătură nouă pe bancnotele aflate în circulație.

„Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă: pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă. Noul casier central al BNR va fi domnul Mugur Tolici, unul dintre veteranii băncii”, a scris acesta, într-o postare pe LinkedIn.

Noile bancnote, care vor purta semnătura acestuia, vor fi introduse treptat în circulație, fără a afecta valabilitatea bancnotelor existente. „Noile bancnote vor circula, desigur, în paralel cu cele aflate deja în uz”, a precizat reprezentantul BNR.

Începând cu 1 februarie 2026, Mugur Tolici, în vârstă de 56 de ani, va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie din Banca Națională a României. În prezent, acesta este director al Direcției Resurse Umane. Tolici va prelua atribuțiile de la Ion Nițu, care a condus Direcția Emisiune, Tezaur și Casierie din anul 1999.

„Nu doar că este unul dintre directorii cu experienţă internaţională ai băncii, coordonând până acum o direcţie importantă, dar Mugur Tolici este şi un manager foarte bun, muncitor şi proactiv. Iar, ca bonus pentru colecţionarii de bancnote, are şi o semnătură frumoasă”, a mai afirmat Cristian Popa.

El a anunțat, la începutul lunii decembrie, schimbarea casierului central, precizând încă de atunci că este vorba despre o persoană cu o semnătură frumoasă.

„I-am anunţat pe colecţionari că vom avea un casier nou, central nou, la BNR. Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă. E o cerinţă foarte importantă să aibă semnătura frumoasă, pentru că semnează banii. Suntem la un punct de cotitura, aş spune, când vine vorba de numismatică”, spunea acesta, la evenimentul CFA România dedicat performanţei: „Portofolii cu personalitate - de la Bursă la Galeria de Artă”.