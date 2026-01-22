Aplicația E-bloc.ro, suspendată la cererea BNR

Plata online a întreținerii prin aplicația E-bloc.ro a fost suspendată la cererea Banca Națională a României, după ce instituția a constatat că firma care operează platforma nu deține autorizația necesară pentru a procesa plăți. Decizia afectează mii de asociații de proprietari din întreaga țară, care foloseau aplicația pentru achitarea facturilor de întreținere și a altor costuri comune.

Informația a fost confirmată de BNR pentru Newsweek România, instituția precizând că operatorul aplicației funcționează în afara cadrului legal prevăzut pentru prestatorii de servicii de plată. În acest context, autoritatea de reglementare a solicitat suspendarea imediată a funcției de plată online până la intrarea în legalitate a companiei.

Potrivit explicațiilor oferite deBanca Națională a României, firma care operează aplicația E-bloc.ro procesează volume semnificative de bani, ceea ce o obligă, conform legislației în vigoare, să fie autorizată ca instituție de plată sau să funcționeze în parteneriat cu un furnizor de servicii de plată deja autorizat.

Reprezentanții BNR au transmis că operatorul aplicației a solicitat o excepție, în condițiile în care funcționa fără autorizația specifică cerută de lege. Această solicitare nu a fost acceptată, iar instituția a cerut suspendarea posibilității de efectuare a plăților prin platformă.

„Firma care operează aplicația e-bloc trebuie să devină intermediar autorizat de plată pentru că operează sume mari de bani. Sau, o a doua variantă pentru a intra în legalitate este asocierea cu un furnizor de plăți deja autorizat”, au transmis reprezentanții BNR pentru sursa citată.

Până la îndeplinirea uneia dintre aceste condiții, plățile online prin E-bloc.ro rămân suspendate.

Decizia BNR are un impact direct asupra asociațiilor de proprietari care utilizau aplicația pentru gestionarea plăților. În lipsa funcției de plată online, acestea sunt nevoite să revină la metodele clasice de achitare a întreținerii.

Concret, asociațiile de proprietari vor trebui să folosească din nou plata numerar la casierie sau transferul bancar direct în contul asociației. Plata online prin intermediul aplicației E-bloc.ro va putea fi reluată doar după ce operatorul platformei va intra în legalitate și va obține autorizația necesară ca instituție de plată sau va încheia un parteneriat cu un procesator autorizat.

BNR a precizat că măsura este una preventivă și are ca scop protejarea utilizatorilor și asigurarea respectării cadrului legal privind serviciile de plată.

Un aspect important clarificat de autorități vizează tranzacțiile realizate înainte de suspendarea funcționării platformei. Potrivit informațiilor disponibile, plățile efectuate până la momentul opririi aplicației vor fi procesate în mod normal.

Asociațiile de proprietari și utilizatorii finali nu își vor pierde banii și nu există riscul blocării sumelor deja achitate prin intermediul E-bloc.ro. BNR a transmis că fondurile aferente tranzacțiilor realizate anterior suspendării vor fi transferate conform procedurilor obișnuite.

Această precizare este menită să elimine temerile legate de eventuale pierderi financiare sau de blocarea plăților deja inițiate de utilizatori.

Reluarea plăților online prin E-bloc.ro este condiționată exclusiv de intrarea în legalitate a firmei care operează aplicația. BNR a indicat clar cele două variante posibile: obținerea autorizației ca instituție de plată sau asocierea cu un furnizor de servicii de plată deja autorizat.

Până la îndeplinirea acestor condiții, platforma poate continua să ofere alte funcționalități, însă fără posibilitatea de procesare a plăților. Decizia finală aparține operatorului aplicației, care trebuie să se conformeze cerințelor legale impuse de autoritatea de reglementare.

Aplicația E-bloc.ro a cunoscut o extindere semnificativă în ultimii ani, fiind utilizată de un număr mare de asociații de proprietari din România. Potrivit datelor disponibile, în anul 2021 platforma era folosită de aproximativ 16.000 de asociații de proprietari din peste 150 de orașe din întreaga țară.

Platforma era promovată ca un instrument digital destinat în special locatarilor, oferind acces la informații detaliate despre întreținere și posibilitatea de a efectua plăți cu cardul.

Pavel Varvari, reprezentant al platformei E-bloc.ro, declara anterior că aplicația este concepută pentru a facilita relația dintre locatari și asociațiile de proprietari.

„Interfața se adresează în primul rând locatarilor. Pot să vadă mai multe informații despre întreținere, pot să plătească cu cardul, să introducă indicii de contoare”, a explicat acesta.