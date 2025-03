Monden Bahmuțeanca șochează: Dacă băieții mei erau majori, erau curățați de toată averea







Adriana Bahmuțeanu a explicat în cadrul unui podcast, faptul că dacă cei doi băieți pe care îi are cu Silviu Prigoană erau majori, lucrurile ar fi stat diferit. Fosta prezentatoare susține că ei ar fi rămas fără toată averea.

Adriana Bahmuțeanu, acuzații grave

Jurnalista acuză pe cei doi frați ai copiilor ei că le-ar fi luat toată averea în alte circumstanțe. ”Să mă ierte Dumnezeu dacă vorbesc cu păcat. Poate așa a vrut cel de sus să se întâmple acum toată povestea asta cu decesul lui Silviu Prigoană. Pentru că dacă băieții mei erau majori unul de 18 și unul de 22 de ani, în trei zile erau curățați ca Oana Zăvoranu.

De toată averea! Îi duceau la notar! Dacă lor acum la 14 ani li se spune: cereți la instanță să vă administrez eu bunurile și averea, nu mama voastră. Este ilegal ceea ce cer ei, dar în fine, ei pot să ceară și pufuleți la instanță”, a spus Adriana.

”E cumplit că nu mai au celălalt părinte”

De asemenea aceasta a explicat că fiii ei trec prin niște stări complicate și că au nevoie de susținerea ei. ”E cumplit să știi că ei nu mai au celălalt părinte și tu nu poți să-i mângâi să îi alinți pentru că intervine altcineva. Care încearcă să le spele creierul să îi manipuleze și profită de naivitatea unor adolescenți.

Pentru că adolescența este o vârstă foarte tumultoasă. Este o perioadă critică în care are nevoie de un părinte. Am convingerea că lucrurile se vor rezolva într-un mod fericit. Dar până am înțeles cu ce se mănâncă am trecut prin toate furcile caudine”, a explicat fosta prezentatoare. Silviu Prigoană și-a pierdut viața în 2024, în noiembrie. Totul s-a întâmplat într-un restaurant în timp ce se afla la masă alături de mai multe persoane. Se pare că s-ar fi înecat, doar că nimeni nu l-a putut ajuta până la apariția Ambulanței. Medicii au constatat decesul după ce au încercat să îl resusciteze.