Când și cum se dă bacșiș la restaurant. Legătura cu momentul zilei

Specialiștii în domeniul ospitalității și al etichetei susțin că valoarea bacșișului nu este dictată de tipul mesei, ci de calitatea serviciilor oferite, de percepția clientului și de regulile nescrise care se schimbă constant. Contrar unei opinii larg răspândite, experții resping ideea că mesele de seară ar trebui automat răsplătite cu cele mai mari procente, informează Fox News.

Mulți clienți pornesc de la ideea că cinele ar trebui recompensate cu cele mai generoase bacșișuri, însă presupunerea că acestea implică automat mai mult efort din partea personalului este doar parțial corectă.

Potrivit consultantului în restaurante Salar Sheik, fondator al unei companii de ospitalitate din Los Angeles, există într-adevăr anumite formate de servire, în special în restaurantele de lux, unde cina presupune un ritm mai atent, mai multe feluri de mâncare și așteptări ridicate din partea clienților. În aceste cazuri, volumul de muncă poate fi mai mare.

Pe de altă parte, turele de dimineață sunt frecvent subevaluate, atrage atenția specialistul. Meniurile din prima parte a zilei implică adesea numeroase modificări ale comenzilor, rotație rapidă a meselor și o interacțiune constantă cu oaspeții, ceea ce face ca efortul depus să fie comparabil cu cel de seară.

Deși există percepția că seara se lasă bacșișuri mai consistente, chelnerii nu se așteaptă neapărat la un procent mai mare, ci la o sumă totală mai ridicată, explică Sheik. Acest lucru se întâmplă, în principal, pentru că valoarea notei este mai mare.

Această realitate îi afectează însă pe angajații care lucrează dimineața. Micul dejun rămâne, de multe ori, masa cu cele mai mici bacșișuri raportate la volumul de muncă depus, iar efortul nu este reflectat pe măsură în sumele lăsate de clienți.

Nick Leighton, consultant în etichetă din New York și gazda podcastului „Were You Raised By Wolves?”, explică că procentul standard, de aproximativ 20%, ar trebui aplicat indiferent dacă este vorba de micul dejun, prânz sau cină. Deși cina poate părea mai sofisticată, mesele din timpul zilei vin cu propriile provocări, spune Leighton.

„Micul dejun și prânzul implică adesea mai mult personal, mai multe mese ocupate, intervale de nefuncționare reduse și fluctuații de personal. Iar brunch-ul de weekend este probabil cel mai solicitant dintre toate”, a explicat Nick Leighton.

Aceeași idee este confirmată și de experta în arta culinară Crystal Drakes, coproprietară și bucătar-șef la Crescent City Kitchen din Atlanta. Ea consideră că bacșișul 15–20% ar trebui să se aplice la toate mesele, indiferent de momentul zilei.

Bacșișurile au și o valoare practică pentru restaurante, fiind un barometru imediat al satisfacției clienților. Geoffrey Toffetti, CEO al Frontline Performance Group din Florida, afirmă că un bacșiș redus semnalează rapid nemulțumirea oaspeților.

Tot el subliniază că procentul lăsat depinde mai degrabă de calitatea serviciului decât de momentul zilei: viteza, atenția la detalii și implicarea angajaților contează cel mai mult. Gesturile precum reumplerea proactivă a băuturilor sau recomandările încrezătoare influențează bacșișul la toate mesele.

Totuși, ecranele digitale pentru bacșișuri au complicat puțin lucrurile. Sugestiile implicite mai mari pot stânjeni clienții sau îi pot face să se simtă presați să lase mai mult. Cercetările arată că aceste funcții încurajează procente mai mari, dar contribuie și la fenomenul numit „inflația bacșișului”, oboseala și presiunea socială resimțite de clienți.

Pentru cei nesiguri, sfatul experților este simplu: serviciul primează. „Un serviciu excelent merită recunoaștere, indiferent de ora din zi sau de valoarea mesei,” afirmă Sheik. „Ospitalitatea este permanentă, iar bacșișul ar trebui să reflecte efortul și atenția personalului, nu momentul zilei.”