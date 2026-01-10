Țările în care bacșișul este considerat un gest nepotrivit

În multe destinații, bacșișul este un gest de apreciere. În alte locuri, însă, ideea de „a recompensa” serviciul cu bani suplimentari poate fi interpretată ca lipsă de tact. Diferența nu ține de generozitate, ci de norme culturale și de felul în care este înțeleasă relația dintre client și serviciu.

În țările cu o cultură de tipul „fără bacșiș”, plata notei în forma ei standard este, de regulă, finalul normal al interacțiunii. În astfel de contexte, bacșișul poate crea confuzie, poate fi refuzat sau poate fi perceput ca un gest nepotrivit, mai ales dacă este lăsat pe masă.

În Japonia, bacșișul nu reprezintă o practică standard în restaurante sau hoteluri, iar uneori poate provoca nedumerire. Japan National Tourism Organization explică că bacșișul, în mod obișnuit, nu este așteptat; dacă apare o situație în care cineva dorește totuși să ofere o sumă, recomandarea este să fie făcut discret și, tradițional, în plic, nu „lăsat pe masă”.

Explicația ține de ideea că serviciul bun este parte din standard și din profesionalism, nu ceva care se „cumpără” separat printr-un sugestiv adaos în numerar. În practică, tocmai de aceea, un bacșiș oferit direct poate fi întors imediat, iar personalul poate încerca să returneze banii, considerând că au fost uitați sau că plata a fost greșit înțeleasă.

În Coreea de Sud, bacșișul nu este o normă în serviciile de zi cu zi, iar ideea de „a lăsa ceva în plus” nu are aceeași funcție ca în statele unde bacșișul este așteptat. Potrivti Korea Times, subiectul rămâne sensibil: presa locală a tratat separat tema bacșișului voluntar față de introducerea unor taxe, care a stârnit controverse, tocmai pentru că intră în conflict cu regulile și cu așteptările pieței locale.

În același timp, există contexte unde apare influența turismului internațional sau a industriei hoteliere de top, însă acestea nu schimbă regula de bază: bacșișul nu este cerut în mod uzual și poate fi refuzat politicos.

În China, bacșișul nu a făcut parte, tradițional, din interacțiunile obișnuite din restaurante sau servicii cotidiene, iar uneori poate fi privit ca un gest stânjenitor. Un ghid publicat în 2025 de Cathay Pacific despre eticheta bacșișului în China pleacă de la aceeași realitate: practica nu este generalizată, iar așteptarea de a lăsa un procent standard nu funcționează ca regulă.

În același timp, diferențele regionale arată că pot exista excepții limitate în servicii din zona turismului internațional, precum ghizii sau șoferii implicați în circuite organizate.

Aceste situații punctuale nu modifică regula generală și nu transformă bacșișul într-o practică uzuală. În majoritatea serviciilor, suma oferită în plus poate fi refuzată sau acceptată doar în contexte clar delimitate, iar plata este considerată încheiată prin prețul afișat, perceput ca fiind „totul inclus”.

În Finlanda, bacșișul nu este o practică uzuală și nu este așteptat în serviciile obișnuite. Potrivit paginii oficiale Visit Finland, costul serviciilor este inclus în nota de plată, iar achitarea sumei afișate este considerată suficientă, fără a exista o normă de a lăsa bani suplimentari.