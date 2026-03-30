Aviația miliatră din SUA, în alertă pentru a proteja Air Force One, avionul lui Trump

O alertă de securitate declanșată duminică la Palm Beach International Airport a determinat mobilizarea rapidă a aviației militare americane, inclusiv trimiterea unor avioane de vânătoare F-16 și utilizarea de rachete de semnalizare, potrivit New York Post.

Incidentul a avut loc cu câteva ore înainte ca aeronava prezidențială Air Force One să fie programată să îl transporte pe Donald Trump înapoi la Washington, DC.

Autoritățile au instituit temporar oprirea tuturor decolărilor și aterizărilor pe aeroport, în timp ce echipele de securitate au intervenit pentru a identifica și gestiona situația generată de o aeronavă civilă care a pierdut contactul cu controlul traficului aerian.

Potrivit informațiilor oficiale, alerta a fost declanșată după ce autoritățile au pierdut comunicarea cu o aeronavă de aviație generală. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:15, ora locală.

Reprezentanții North American Aerospace Defense Command au transmis că aeronava a încălcat restricțiile temporare de zbor impuse în zonă. Într-un comunicat oficial se precizează: „Aeronava civilă a încălcat restricția temporară de zbor (TFR) în jurul orei 13:15, ora de vară a coastei de est. Aeronava a fost escortată în siguranță în afara zonei de către aeronave NORAD.”

De asemenea, oficialii au explicat utilizarea mijloacelor vizuale pentru comunicare cu pilotul: „Rachetele de semnalizare au fost utilizate pentru a atrage atenția sau pentru a comunica cu pilotul. Acestea sunt folosite cu maximă atenție pentru siguranță, ard rapid și complet și nu prezintă pericol pentru persoanele aflate la sol.”

În urma incidentului, autoritățile aeroportuare au instituit un „ground stop”, suspendând temporar traficul aerian. Ulterior, după restabilirea contactului cu aeronava implicată, măsura a fost ridicată, iar operațiunile au revenit la normal.

Un oficial al Casei Albe a declarat: „O aeronavă de aviație generală a fost temporar în afara comunicațiilor cu turnul de control al traficului aerian de la Palm Beach International Airport, dar contactul a fost în cele din urmă stabilit, iar oprirea la sol a fost ridicată.”

Reprezentanții Federal Aviation Administration au confirmat reluarea activității, precizând: „Operațiunile sunt normale după ce FAA a încetinit traficul la Palm Beach International Airport din cauza volumului”, fără a oferi detalii suplimentare despre motivul exact al măsurii inițiale.

Inițial, unele informații neconfirmate sugerau posibilitatea unei incursiuni cu dronă în spațiul aerian al aeroportului. Înregistrări video difuzate în mediul online arătau un pilot al unei aeronave comerciale informând pasagerii despre incident, menționând că „au fost trimise elicoptere pentru a investiga situația”.

NOW: Announcement on Delta flight that there is a ground stop at PBI Airport in Florida Palm Beach, due to a drone that came in too close flying during Airforce 1 take off. Helicopters have flown in to investigate. pic.twitter.com/uI0fV0WgFC — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 29, 2026

Ulterior, aceste informații au fost infirmate de autorități. Un purtător de cuvânt al Serviciului Secret a declarat: „Deși încălcările spațiului aerian sunt relativ frecvente, în special în afara Washington, DC, acel elicopter menționat era autorizat pentru zona respectivă și nu avea legătură cu o dronă sau cu o încălcare a restricției temporare de zbor.”

Casa Albă și Serviciul Secret au subliniat că incidentul nu a reprezentat un pericol pentru aeronava prezidențială sau pentru președinte. Oficialii au precizat: „Nu a existat nicio incursiune cu dronă și nicio îngrijorare privind Air Force One, care nu era programată să decoleze până în această seară.”

În momentul producerii incidentului, președintele Donald Trump se afla la Trump International Golf Course.

Autoritățile americane au precizat că încălcările spațiului aerian restricționat nu sunt neobișnuite, însă astfel de situații sunt tratate cu maximă seriozitate, mai ales în contextul prezenței sau deplasării unui oficial de rang înalt.

Intervenția rapidă a avioanelor de vânătoare și utilizarea procedurilor standard de interceptare reflectă protocoalele stricte aplicate pentru protejarea spațiului aerian în situații considerate potențial sensibile.