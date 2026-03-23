Alertă maximă la nivel mondial. Un război nuclear, pericolul care amenință omenirea

Robert Turcescu și Adrian Severin au analizat, luni, în podcastul difuzat pe evz.ro, situația extrem de complicată cauzată de războiul din Iran. Niciodată omenirea nu a fost mai aproape de distrugere.

Pericolul este uriaș, din cauza dușmanului suprem: arma nucleară. Un astfel de război nu poate fi exclus în acest context plin de tensiuni, după cum a afirmat fostul ministru de Externe al României.

„Este o stare de imensă îngrijorare, o stare în care oamenii spun: orice, oricând, oricum se poate întâmpla. Nu mai avem niciun fel de regulă și vreo prediție. Inclusiv, nu suntem siguri că nu se va ajunge la războiul nuclear la un moment dat, pentru că într-adevăr, s-a spus foarte clar. O putere nucleară pusă cu spatele la zid e o putere care va apela la arma nucleară.

Acum trebuie să vedem unde este zidul, unde-i spatele, ce înseamnă a fi cu spatele la zid. Pentru ca e foarte important să nu avem imagine de învinși și simpla pierdere a imaginii de atotputernic și invingator ne face să apelăm la arma nucleară, cum se spune acum în Iran. Deocamdată e limpede că nu se poate obține o victorie clară împotriva Iranului”, a explicat invitatul lui Robert Turcescu.

Adrian Severin a mai afirmat că Iranul este o țară greu de învins, care poate să provoace mari pagube statelor vecine. Pe care le poate lăsa fără apă, în cazu în care le-ar lovi instalațiile de desalinizare.

Iranul se vede că lovește puternic și încă o dată spun, poate cu foarte multă forță. Dacă iese dintr-un anumit tip de autoreținere, trimite în deșert, la propriu, toate statele alea unde mergeam noi: în Dubai, în Abu Dhabi și în alte părți. Le trimite în deșert dacă le ia apa, le distrug.

Dacă le distruge instalațiile de desalinizare și le ia apa, le trimite în deșert. Iar capitalurile, banii care au fugit deja de acolo sunt bani care nu se vor întoarce foarte ușor”, a mai afirmat fostul ministru de Externe.