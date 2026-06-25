Avertisment din Franța. Apar semnale care amintesc de criza financiară din 2008

Apar semnale care amintesc de criza financiară din 2008. Banca Franței a transmis miercuri că identifică pe piețele financiare elemente care amintesc de perioada premergătoare crizei „subprime” din 2008. Avertismentul a fost lansat la prezentarea unui raport privind stabilitatea financiară, în care instituția atrage atenția asupra dezvoltării accelerate a pieței creditului privat și a unor vulnerabilități existente în sistemul financiar.

În cadrul prezentării raportului privind stabilitatea financiară, a doua subguvernatoare a Băncii Franței, Agnès Bénassy-Quéré, a declarat că instituția observă reapariția unor elemente întâlnite înaintea unorcrize financiare anterioare.

„Vedem reapărând ingrediente care ne fac să ne gândim, la crize trecute", a declarat aceasta.

Potrivit oficialului, volumul actual al creditului privat acordat companiilor de creditori nebancari este comparabil cu dimensiunea pieței creditelor „subprime” înainte de declanșarea crizei financiare globale.

„Sumele aflate în joc "sunt destul de comparabile, de ordinul a 1.500 de miliarde de dolari, cu ale subprimelor din 2008, au aceeaşi mărime în privinţa creditului privat" în prezent", a afirmat Agnès Bénassy-Quéré.

Totuși, oficialul a arătat că există și diferențe importante față de situația de acum aproape două decenii. Economia globală s-a extins semnificativ între timp, iar ponderea creditului privat în raport cu economia este mai redusă decât cea a creditelor ipotecare „subprime” acordate înainte de 2008 gospodăriilor cu o capacitate redusă de rambursare.

Raportul atrage atenția și asupra gradului redus de transparență al acestei piețe. Creditul privat este "destul de opac ca valoare", a declarat Agnès Bénassy-Quéré, adăugând că este dificil de stabilit cu exactitate "cine ce deţine".

Potrivit explicațiilor oferite de Banca Franței, această situație este legată de procesul de securitizare, mecanism care a fost intens criticat după criza financiară din 2008. Prin securitizare, mai multe credite sunt grupate și transformate în active financiare care sunt ulterior împărțite în tranșe și vândute investitorilor de pe piețe. Astfel, riscul asociat creditelor este transferat de la creditorul inițial către alți participanți din sistemul financiar.

În aceste condiții, evaluarea exactă a riscurilor devine mai dificilă, mai ales după multiple restructurări și revânzări ale produselor financiare.

„Cum aceasta nu este o piaţă organizată, putem avea acelaşi fenomen de neîncredere ca în 2008", a declarat economista.

Aceasta a precizat însă că instituțiile expuse la această piață nu au un grad ridicat de îndatorare, spre deosebire de situația existentă în sectorul creditelor ipotecare americane din anii 2000.

Conform Autorității de Control Prudențial și Rezoluție (ACPR), expunerea actorilor financiari francezi este limitată. În cazul companiilor de asigurări aceasta este estimată la aproximativ 1%, iar pentru sectorul bancar este chiar mai redusă.

Piața creditului privat s-a dezvoltat constant în ultimul deceniu, însă din 2025 traversează o perioadă marcată de neîncredere, în special în Statele Unite. Investitorii urmăresc cu atenție evoluția companiilor din domeniul software, pe fondul temerilor privind o posibilă creștere a numărului de insolvențe. În raportul său, Banca Franței atrage atenția și asupra legăturilor tot mai puternice dintre creditul privat și sectorul inteligenței artificiale.

„Expunerea tot mai mare a creditului privat la sectorul inteligenţei artificiale (AI) face de altfel această clasă de active vulnerabilă la o revizuire în scădere a anticipărilor privind venture în acest sector", se arată în raportul Băncii Franţei.

Instituția a semnalat și vulnerabilități pe piețele bursiere din Statele Unite, unde evoluțiile sunt influențate într-o măsură importantă de un număr redus de companii din sectorul tehnologic.

Ei "rămân vulnerabili la o răsturnare bruscă", a declarat Bénassy-Quéré.

În raport este menționată și creșterea rolului fondurilor alternative și al fondurilor speculative în finanțarea datoriei suverane franceze, fenomen urmărit cu atenție de autoritățile de supraveghere financiară.