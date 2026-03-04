Autorul atacului din Austin, un senegalez islamist radical, anticreștin și antisemit. Ce legătură are cu războiul din Iran

Suspectul din Austin a dezlănțuit invective anticreștine, antisemite și misogine pe rețelele de socializare înainte de atacul armat în masă de duminică, potrivit Fox News. El a postat conținut instigator la ură încă din 2024 și a fost semnalat pentru încălcarea regulilor platformei.

Atacatorul responsabil pentru atacul armat de duminică din Austin ar fi avut un cont X în care a lansat numeroase comentarii anticreștine, antisemite și alte comentarii extrem de incendiare, inclusiv insulte precum „fals evreu” și „cur** care arată ca o maimuță”.

Ndiaga Diagne, un cetățean american naturalizat în vârstă de 53 de ani, născut în Senegal, a deschis focul chiar înainte de ora 2 dimineața într-un bar aglomerat, ucigând trei persoane și rănind alte 13.

Autoritățile spun că investighează incidentul ca o „potențială legătură cu terorismul” după ce părea să poarte un hanorac „Proprietatea lui Allah” și un tricou cu steagul iranian. De asemenea, un Coran a fost recuperat ulterior din vehiculul său, au adăugat oficialii.

Potrivit unui cont X despre care se crede că aparține lui Diagne, sub numele @NdiagaDiag88249, suspectul ar fi lansat numeroase comentarii pline de ură, care au fost semnalate drept „conținut potențial sensibil” și care ar putea încălca regulile X împotriva comportamentului instigator la ură.

S-a alăturat în octombrie 2024 și a început să posteze comentarii jignitoare aproape imediat.

„REVOLUȚIA ISLAMICĂ ESTE VEȘNICĂ ȘI VA RĂMÂNE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL TIMPURILOR, voi, sioniștii și islamofobii, puteți fi supărați cât doriți, dar nu puteți face nimic în privința asta, indiferent de situație”, spunea o postare din august 2025.

Comentariul a fost un răspuns adresat ministrului de externe al Republicii Islamice Iran, Seyed Abbas Araghchi, care i-a criticat pe președintele Trump și pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

„Așa amuzant că Islamul este considerat un dușman al Americii? Pentru că Isus, care a ieșit dintr-un vagin, nu poate fi niciodată DUMNEZEU, citiți doar Marcu 12:29, Ioan 17:3, minciunile, propaganda, insultele și denigrarea voastră nu vor opri ISLAMUL, ISLAMUL este aici pentru a vă salva în această lume și în cea de apoi”, a spus el într-o postare din noiembrie.

Separat, Diagne i-a criticat pe Trump și pe Netanyahu în repetate rânduri, numindu-l la un moment dat pe Trump „un clovn nerușinat” și pe Netanyahu „malefic”.

Mai multe postări au fost răspunsuri directe către susținătorii lui Trump sau influencerii favorabili acestuia, inclusiv una care spunea: „voi și acoliții voștri din Israel, evrei falși, știți asta, așa că topiți tot ce vreți, cur** urâte”.

În octombrie anul trecut, el a mai spus: „Taci ... din gură, nenorocit de „Israel pe primul loc”. Mută-te în Israel, cur** nenorocită”.

Dincolo de religie și politică, contul a distribuit frecvent conținut misogin.

„Nimeni nu te vrea, de aceea ai fost singur timp de 4 ani, uită-te la tine, nimeni în mintea lui nu ar ieși la întâlniri, ce faci, ești gras și urât ca un porc, femeile sunt la bucătărie și în dormitor”, a spus el în noiembrie 2024.

Autoritățile investighează dacă atacul armat de duminică ar fi putut fi influențat de recentele atacuri americane și israeliene împotriva liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, care a murit cu o zi înainte ca Diagne să deschidă focul în centrul orașului Austin.

Nu a fost încă confirmat niciun motiv oficial.