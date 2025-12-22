Bucureștiul se pregătește de ninsoare cu peste 500 de utilaje. Când este așteptată prima zăpadă

Primăria Capitalei a anunțat, luni, că autoritățile sunt pregătite pentru primele ninsori din această iarnă în București, după ce meteorologii au transmis că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. „Nu va ninge abundent, însă toți operatorii de salubritate din toate cele șase sectoare sunt pregătiți să intervină pentru combaterea poleiului și deszăpezire”, a anunțat PMB, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții operatorilor de salubritate din București s-au întâlnit, luni, la sediul Primăriei Capitalei, unde au discutat în detaliu măsurile pe care le vor aplica, precum și modul de organizare și coordonare.

„Avem, în total, 512 utilaje, majoritatea multifuncționale, și aproape 2.500 de muncitori. În depozite, sunt 21.872 de tone de material antiderapant. Operatorii de salubritate din fiecare sector vor acționa cu pluguri, sărărițe, încărcătoare frontale și platforme pentru cărat zăpada”, a mai anunțat PMB.

Sursa citată a anunțat că intervențiile vor viza cu prioritate străzile principale și bulevardele, stațiile STB, zonele spitalelor și ale instituțiilor publice, precum și școlile, după vacanță, și piețele. În același timp, lucrătorii vor interveni mecanizat sau manual pe străzile secundare, alei și trotuare. Totodată, Societatea de Transport București va interveni, pe timpul nopții, cu 22 de pluguri pentru curățarea liniilor de tramvai.

„Dacă aveți sesizăți, puteți suna atât la dispeceratul PMB (031.9898), cât și direct la dispeceratul operatorului de salubritate de sector”, a mai anunțat primăria.

România va fi cuprinsă de un val de aer polar în perioada Crăciunului, iar ninsori sunt prognozate în mai multe regiuni, inclusiv în București, potrivit ANM.

Miercuri, 24 decembrie, vântul se va intensifica și va continua să sufle până în seara zilei de 25 decembrie. Rafalele vor fi moderate, atingând în general 45–50 km/h în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă se va situa în jurul a trei grade, iar minima va coborî la minus 1–2 grade.

Joi, 25 decembrie, vremea va fi rece pentru această perioadă, iar cerul va rămâne noros pe parcursul zilei. De asemenea, în București sunt prognozate ninsori slabe în prima parte a zilei, iar vântul va sufla moderat. În ziua de Crăciun, temperaturile vor fi în jurul valorii de minus un grad, iar minimele ar putea coborî până la minus 6–4 grade Celsius în Capitală.