Bucureștiul a devenit capitala divorțurilor. Cum arată localitatea din România în care căsniciile țin o viață întreagă

Cuplu. Sursa foto: Dreamstime
Divorțul a devenit un fenomen tot mai prezent în viața românilor, iar această tendință reflectă schimbările din societate și presiunea cotidiană la care sunt supuse multe cupluri. Ritmul alert al vieții, stresul de la job sau lipsurile au un impact major asupra celor care au pornit pe un drum comun în viață. În timp ce numărul divorțurilor crește constant în orașe, situația arată cu totul diferit la sat.

Cele mai multe divorțuri se înregistrează în București

Datele demografice arată că Bucureștiul conduce detașat topul orașelor cu cele mai multe divorțuri. Aproximativ 15% dintre locuitorii Capitalei au trecut printr-un divorț, procent care depășește considerabil media națională, potrivit Cancan.

Experții în sociologie și psihologie explică această situație prin stilul de viață urban, în care timpul petrecut în familie este redus, iar presiunea profesională și socială este ridicată.

Cuplu.

Cuplu. Sursa foto iStock

Principalele cauze

Pe măsură ce viața devine tot mai agitată în orașe, timpul pe care cuplurile îl petrec împreună este redus semnificativ. Comunicarea dintre parteneri are de suferit, iar prioritățile fiecăruia se schimbă constant, ceea ce poate crea neînțelegeri și tensiuni.

În acest context, problemele mici se pot transforma rapid în conflicte majore, iar lipsa dialogului favorizează distanțarea emoțională. În plus, mulți oameni aleg să se concentreze mai mult pe carieră sau dezvoltarea personală, punând adesea viața de familie pe plan secundar.

Biertan, satul în care nu există divorțuri

La polul opus de București se află Biertan, un sat din județul Sibiu, cunoscut pentru faptul că nu a înregistrat niciun divorț în ultimii 300 de ani.

Biertan

Biertan. Sursa foto: Primăria Biertan

Această performanță este legată de o tradiție veche, denumită „temnița divorțului”, prin care cuplurile aflate în conflict erau izolate împreună într-o cameră modestă timp de două săptămâni, obligate să împartă același spațiu și să găsească soluții la problemele lor. Satul este cunoscut la nivel internațional. Biserica fortificată din Biertan este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1993.

