O mănăstire din România, destinația preferată a turiștilor pasionați de filmele de groază

În inima Transilvaniei, între dealurile liniștite ale județului Sibiu, se află Mănăstirea Cisterciană de la Cârța, un loc încărcat de istorie și mister, care este tot mai vizitat de turiștii străini. Locul a devenit cunoscut după ce filmul The Nun a făcut înconjurul lumii. Atrași de legendele conturate în jurul acestui loc, iubitorii de filme horror se cazează în zonă doar pentru a avea timp să exploreze mănăstirea.

Pe drumul ce leagă Sibiul de Făgăraș, în satul Cârța, se află singura abație cisterciană din România. Deși o mare parte din clădire s-a transformat într-o ruină, capela mănăstirii este încă utilizată de comunitatea evanghelică săsească.

Călugării cistercieni, numiți adesea „călugării albi” sau „călugării țărani”, trăiau o viață austeră. Ei erau vegetarieni, dormeau în camere neîncălzite și respectau strict dictonul „Ora et Labora” („Roagă-te și muncește”) al Sfântului Benedict.

Hărnicia și priceperea lor au făcut ca între secolele XI și XIV să înființeze peste 1.400 de mănăstiri în întreaga Europă, de la Anglia și Portugalia până în Germania și România. Abația de la Cârța reprezintă, totodată, cea mai estică expansiune a ordinului.

Poarta cu rozetă, zidurile înalte și arcadele gotice transformă mănăstirea într-un reper impresionant, cu un stil arhitectural cu totul aparte față de alte obiective istorice din România.

În curtea mănăstirii, vizitatorii pot descoperi un cimitir dedicat soldaților germani căzuți în Primul Război Mondial la Porumbacu. În spatele acestuia, o statuie îl înfățișează pe Ronald, erou german, simbol al libertății și dreptății.

Călugării cistercieni alegeau să construiască doar pe terenuri mlăștinoase, transformând văile sălbatice și neprimitoare. Stilul lor de viață era extrem de riguros. Focul era interzis, carnea nu făcea parte din dietă, iar vorbitul era redus la strictul necesar.

Ziua începea la ora trei dimineața și era împărțită între muncă fizică și slujbe religioase. Mai mult, localnicii spun că aceștia se odihneau pe paie. Acești călugări disciplinați și muncitori au jucat un rol important în răspândirea culturii viticole în Europa, aducând soiuri de viță nobilă din Burgundia până la Cârța.

În timpul verii, cistercienii din diferite colțuri ale continentului se adunau la abația de la Pontigny, în Burgundia, pentru a-și împărtăși cunoștințele și experiența agricolă. Din cauza stilului de viață, mulți dintre ei nu ajungeau la vârsta de 40 de ani.

După ce filmul de „The Nun” a făcut înconjurul lumii, Mănăstirea de la Cârța a devenit un punct de atracție pentru turiștii din străinătate. Cu milioane de vizualizări, acesta prezintă povestea întunecată a unei abații izolate din România, unde o prezență malefică amenință viața călugărițelor și a preoților care încearcă să dezlege misterul.

Acțiunea filmului se desfășoară în anii ’50, iar în centrul poveștii se află un preot, care încearcă să descifreze misterul și să oprească forța malefică care a pus stăpânire pe mănăstire.

Pentru o noapte de cazare în zonă, turiștii plătesc între 220 și 300 de lei. Pe lângă mănăstire, cei care ajung în zonă pot vizita și alte obiective turistice.