Monden O celebră cântăreață se mută din România: Renunț la absolut orice







Andreea Antonescu a anunțat o schimbare importantă în plan personal și profesional. Cântăreața a decis să părăsească pentru o perioadă România și să se mute în Statele Unite, unde vor locui și fiicele sale, Sienna și Venice. „Renunț la absolut orice”, a spus fosta membră a trupei Andre.

Cântăreața a spus că prioritatea sa absolută este educația și viitorul copiilor. Mutarea nu este o simplă vizită, ci o relocare temporară, care vine ca un pas firesc după ce fiica cea mare a început deja școala peste Ocean.

„Acelaşi pas îl voi face și acum. Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun”, a explicat artista.

Cântăreața a lăsat să se înțeleagă că decizia nu a fost una ușoară, însă a considerat-o necesară pentru binele fetelor sale.

„Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos şi bun”, a declarat Andreea.

Deși are o carieră activă în România și concertele din ultimii ani i-au adus o relansare pe scenă, Andreea Antonescu este hotărâtă să pună familia pe primul plan. Ea spune că această mutare nu o face să se simtă neglijată, ci dimpotrivă, îi confirmă rolul de mamă devotată.

„Nu cred că ajung să mă neglijez. Nu neapărat că mă pun pe locul 2, ci mă gândesc mai mult la binele lor și la viitorul lor”, a precizat artista.

Cele două fetițe, Sienna și Venice, sunt încântate de schimbare, iar Andreea Antonescu se declară pregătită să își adapteze viața în funcție de nevoile lor. „Da, sunt capabilă să renunţ la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a mai spus artista la „The News Man Podcast”.