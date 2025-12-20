Ciprian Ciucu, noi detalii despre datoriile care sufocă Primăria Capitalei. STB e aproape de faliment

Ciprian Ciucu a atras din nou atenția că Primăria Capitalei este într-o stare financiară foarte proastă. Sunt datorii peste tot, suma depășeste pragul de 2 miliarde de lei. Bani ce sunt datorați inclusiv de instituțiile și societățile aflate în subordinea primăriei.

Edilul a prezentat date care arată că instituția pe care a preluat-o de curând are datorii în cuantum de 2,105 miliarde de lei, dintre care 811 milioane lei pentru subvenţia la transport, 504 milioane lei pentru subvenţia la termoficare, 470 de milioane de lei pentru stimulente acordate sub formă de ajutoare sociale, 232 de milioane lei reprezintă datoriile unor instituţii subordonate şi 88 de milioane de lei omului de afaceri Costică Constanda, care a câştigat în instanţă un proces în urma căruia primăria are să îi plătească 125 de milioane de lei, sumă pentru care s-au făcut eşalonări.

Pentru STB, plăţile şi creditele bugetare pentru compania de transport „au început să explodeze” din anul 2019, după transformarea fostei regii de transport în STB.

„În acest moment, nu avem 2025, dar vă zic că este mult mai mult decât 2024, pentru că ştiu pe din afară, este 1,38 de miliarde astăzi, datoria pe care STB o are la ANAF. Deci din punctul meu de vedere, cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp acele eşalonări pe care le-a gândit fostul primar general, aproape această societate este un faliment. Şi nu mi-este frică să pronunţ acest cuvânt. Deci, vorbim despre 1,38 de miliarde, încă o dată, datorii pe care STB le are către ANAF”, a declarat primarul general.

În ceea ce priveşte RADET/Termoenergetica, acesta anunţă că, din anul 2019, bugetul a continuat să crească, cu scăderi în 2024 şi 2025, după ce au început reparaţiile la conducte. Termoenergetica are și ea datorii la ANAF. Ciucu a atras atenția că există o datorie de 3 miliarde de lei pentru care Primăria se judecă, iar pe lângă aceasta există şi alte debite.