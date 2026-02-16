Politica

AUR, val de critici la adresa Guvernului Bolojan

Comentează știrea
AUR, val de critici la adresa Guvernului BolojanIlie Bolojan, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. Sursă foto: INQUAM / Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Situația economică este, potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, mult mai dificilă decât cea prezentată de Guvern, iar soluția propusă de partid are în vedere revenirea la cotele standard de TVA, de 19%, respectiv 9%.

Liderul senatorilor AUR, despre situația economică a României. Ce soluții propune

„Situaţia este mult, mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către guvern. (..) Noi am prezentat soluţia noastră, care are în centru revenirea la cotele standard de TVA de 19%, respectiv 9%, mai are în centru un regim simplificat pentru micro-întreprinderi, definite astfel ca fiind cele cu cifră de afaceri de până în 250 de mii de euro”, a arătat el.

Petrișor Peiu a mai spus că Alianța pentru Unirea Românilor propune eliminarea deductibilității fiscale pentru mecanismele de transfer al profiturilor, inclusiv contractele de management, consultanță și drepturi de proprietate intelectuală folosite de companiile multinaționale, dar și plafonarea deductibilității cheltuielilor cu dobânzile la împrumuturile intra-grup.

„De asemenea, vorbim despre transformarea datoriilor pe care statul le are către companii în credit fiscal. Vorbim de asemenea despre plata contribuţiilor în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în cadrul contractelor, aşa-numite part-time, de fapt cu timp redus de lucru. De asemenea, vorbim de revenirea cotei de impozitare a dividendelor sub nivelul cotei de impozitare a veniturilor salariale, pentru a stimula antreprenoriatul”, a explicat Peiu.

Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
Petrișor Peiu

Petrișor Peiu. Sursa foto: partidulaur.ro

Măsurile de reducere a cheltuielilor, explicate de Petrișor Peiu

Petrișor Peiu a explicat că, pe lângă măsurile fiscale, AUR vizează și reducerea cheltuielilor statului.

Planul partidului urmărește plafonarea principalelor categorii de cheltuieli, reducerea funcțiilor din agenții și autorități, dar și desființarea sau comasarea unor instituții pentru a face administrația mai eficientă.

Planul AUR restructurarea aparatului de stat

Petrișor Peiu a afirmat că abordarea AUR se bazează pe principiul de a redefini atribuțiile statului și de a reduce funcțiile acestuia, ceea ce conduce, implicit, la diminuarea aparatului administrativ.

mBani. Sursă foto: Pixabay

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:35 - Superliga. Hermannstadt - CFR Cluj, 0-1. Două penalty-uri ratate, un al treilea a fost anulat de VAR în ultimele secunde
19:30 - Valeriu Iftime, despre negocierile duse de-a lungul timpului cu Gigi Becali: El vrea să fie stăpân
19:22 - Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
19:17 - Bogdan Ivan anunță că Ministerul Energiei se află într-o poziție confortabilă în raport cu disponibilizările
19:02 - Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
18:56 - Antena 1 a semnat primul contract important cu o vedetă pentru următorul sezon din Asia Express

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale