AUR, val de critici la adresa Guvernului Bolojan

Situația economică este, potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, mult mai dificilă decât cea prezentată de Guvern, iar soluția propusă de partid are în vedere revenirea la cotele standard de TVA, de 19%, respectiv 9%.

„Situaţia este mult, mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către guvern. (..) Noi am prezentat soluţia noastră, care are în centru revenirea la cotele standard de TVA de 19%, respectiv 9%, mai are în centru un regim simplificat pentru micro-întreprinderi, definite astfel ca fiind cele cu cifră de afaceri de până în 250 de mii de euro”, a arătat el.

Petrișor Peiu a mai spus că Alianța pentru Unirea Românilor propune eliminarea deductibilității fiscale pentru mecanismele de transfer al profiturilor, inclusiv contractele de management, consultanță și drepturi de proprietate intelectuală folosite de companiile multinaționale, dar și plafonarea deductibilității cheltuielilor cu dobânzile la împrumuturile intra-grup.

„De asemenea, vorbim despre transformarea datoriilor pe care statul le are către companii în credit fiscal. Vorbim de asemenea despre plata contribuţiilor în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în cadrul contractelor, aşa-numite part-time, de fapt cu timp redus de lucru. De asemenea, vorbim de revenirea cotei de impozitare a dividendelor sub nivelul cotei de impozitare a veniturilor salariale, pentru a stimula antreprenoriatul”, a explicat Peiu.

Petrișor Peiu a explicat că, pe lângă măsurile fiscale, AUR vizează și reducerea cheltuielilor statului.

Planul partidului urmărește plafonarea principalelor categorii de cheltuieli, reducerea funcțiilor din agenții și autorități, dar și desființarea sau comasarea unor instituții pentru a face administrația mai eficientă.

Petrișor Peiu a afirmat că abordarea AUR se bazează pe principiul de a redefini atribuțiile statului și de a reduce funcțiile acestuia, ceea ce conduce, implicit, la diminuarea aparatului administrativ.

mBani. Sursă foto: Pixabay