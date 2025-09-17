Politica

Audiențe mici la TV pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Audiențe mici la TV pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Președintele Nicușor Dan nu a reușit să impresioneze publicul atunci când a fost invitat la „Sinteza Zilei”, iar același lucru s-a repetat și în cazul premierului Ilie Bolojan. Prezența celor mai importanți lideri politici ai țării în platoul lui Mihai Gâdea nu a convins telespectatorii, audiențele arătând clar că românii au preferat alte programe.

Nicușor Dan și Bolojan, audiențe slabe la Antena 3

Marți, 16 septembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a fost invitat în prime-time la „Sinteza Zilei”, emisiune moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 CNN. Apariția a fost prezentată ca o oportunitate pentru șeful Guvernului de a explica și argumenta măsurile recente de austeritate.

Datele arată că publicul a preferat alte programe în intervalul respectiv. La fel ca în cazul apariției anterioare a șefului de stat, telespectatorii au optat în principal să se uite la emisiunea „Punctul Culminant” de la România TV.

RTV în fruntea preferințelor telespectatorilor, Antena 3 abia pe locul doi

În intervalul 21:00 – 23:00, principalele posturi de știri s-au aflat într-o competiție directă pentru audiență. „Punctul Culminant”, emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, a înregistrat 2,2 puncte de rating și 369.000 de telespectatori. Antena 3 CNN, cu premierul Ilie Bolojan în platou, a raportat 1,8 puncte și 306.000 de telespectatori, iar Realitatea TV a ocupat locul trei, cu 1,4 puncte și 235.000 de telespectatori.

Ilie Bolojan în timpul emisiunii Sinteza Zilei moderată de Mihai Gâdea

Sursa foto: Captură de ecran Youtube

La vârfurile de audiență, România TV a ajuns la 2,4 puncte (408.000 telespectatori), în timp ce Antena 3 a înregistrat 2,1 puncte (357.000 telespectatori). Realitatea TV a obținut 1,9 puncte, echivalentul a 323.000 de telespectatori. Mihai Gâdea nu a difuzat publicitate, însă această strategie nu a generat un avantaj semnificativ pentru audiența emisiunii.

Nicușor Dan și Bolojan, lideri politici fără audiențe

Prezența premierului Ilie Bolojan la Antena 3 CNN urmează un tipar similar cu cel al președintelui Nicușor Dan, care a fost invitat anterior în emisiunea lui Mihai Gâdea. În ambele cazuri, telespectatorii au preferat să urmărească alte programe.

În timpul interviului, Ilie Bolojan a discutat despre deficitul bugetar, despre primul pachet fiscal, tensiunile din coaliție și relația instituțională cu Nicușor Dan.

