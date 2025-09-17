Bolojan: România plătește anul acesta pe dobânzi cât costă Autostrada Moldovei

România va achita în acest an dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, o sumă este echivalentă cu costul Autostrăzii Moldovei, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan spune că România înregistrează anual un deficit de aproximativ 30 de miliarde de euro, rezultat al diferenței dintre cheltuielile publice și veniturile colectate de la cetățeni.

„România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7, aceasta atâta costă. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei” a declarat premierul.

Acesta l a subliniat că, pentru a acoperi această lipsă de fonduri, costurile de împrumut ale statului sunt foarte mari.

Premierul a atras atenția asupra riscului semnificativ generat de deficitul bugetar, subliniind că, fără implementarea unor măsuri pentru creșterea veniturilor, România s-ar putea confrunta cu dificultăți în asigurarea plății pensiilor și salariilor.

Acesta a precizat că situația nu mai poate continua în același mod și a avertizat că orice guvern viitor ar întâmpina probleme similare dacă nu se iau măsuri. Bolojan a adăugat că diferențele bugetare de acest tip au fost corectate în alte țări prin politici financiare deja testate.

România, având unul dintre cele mai reduse sisteme de impozitare, trebuie să majoreze veniturile pentru a evita crizele financiare.

Premierul a precizat că situația nu este atât de gravă, dar a remarcat că între datele oficiale primite la preluarea mandatului și cele constatate ulterior existau diferențe semnificative, multe dintre cheltuieli nefiind incluse în buget, reprezentând angajamente viitoare de plată.

Bolojan a precizat că, la momentul instalării guvernului, deficitul se situa „peste 9%”, dar nu a atins pragul de 10%. Șeful Executivului a subliniat că nu susține acțiunile de imagine care maschează realitatea financiară și că este esențial ca problemele bugetare să fie corectate pe fond, nu doar prezentate spectaculos.