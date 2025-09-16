Politica

Bolojan: Reforma în educaţie înseamnă lucruri serioase, nu ce am făcut până acum

Bolojan: Reforma în educaţie înseamnă lucruri serioase, nu ce am făcut până acum
Premierul Ilie Bolojan  a declarat că schimbările făcute  în prezent în sistemul de învăţământ nu pot fi considerate o adevărată reformă, ci doar măsuri de eficientizare. Bolojan a mai spus că reforma reală urmează să fie pusă în practică în perioada următoare, cu obiectivul de a ridica standardele educaţiei din România.

„Reforma în educaţie nu înseamnă ceea ce am făcut până acum. Acum am luat nişte măsuri pentru a avea un sistem mai eficient, în condiţiile date. Banii care au fost economisiţi vor fi direcţionaţi către proiectele care sunt în execuţie, pentru a ridica calitatea clădirilor din învăţământ, dotărilor din clase, având proiecte importante care sunt în derulare”, a declarat Ilie Bolojan, la Antena 3

Premierul a adăugat că în prezent „se lucrează ca nişte pompieri pentru a stinge incendiile”, dar că adevărata reformă va însemna schimbări de substanţă.

Investiţii în infrastructură şi dotări

Sală de clasă

Sursa foto: Pixabay.com

Bolojan a subliniat că investiţiile din ultimii ani au fost direcţionate în mare parte spre modernizarea clădirilor şi dotarea unităţilor de învăţământ, prin fonduri europene şi bugetele autorităţilor locale.

„Practic, cred că din şcolile din România, astăzi, cel puţin din marile oraşe, jumătate sunt în şantier datorită lucrărilor care au fost declanşate în aceşti ani”, a declarat premierul.

Reforma promisă de Ilie Bolojan: reducerea abandonului şcolar şi pregătirea tinerilor

Pentru perioada următoare, Ilie Bolojan a anunţat măsuri care vizează direct calitatea actului educaţional.

„Reforma în educaţie înseamnă altceva, înseamnă lucruri serioase şi sper să avem timp să ne ocupăm de ele. Este vorba despre ridicarea calităţii în educaţie, reducerea ratei de abandon şcolar, crearea unor condiţii cât mai bune şi pregătirea unor tineri care să fie cu adevărat pregătiţi pentru viitorul României”, a precizat premierul.

Proiecte speciale