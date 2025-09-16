Nicușor Dan nu face audiență la televiziunile la care apare
- Andreea Răzmeriță
- 16 septembrie 2025, 12:37
La aproape patru luni de la preluarea funcției de președinte al României, aparițiile televizate ale lui Nicușor Dan nu mai atrag atenția publicului. Potrivit cifrelor de audiență, tot mai mulți telespectatori optează pentru alte emisiuni, semnalând o diminuare a impactului său mediatic.
Nicușor Dan, din nou în fața telespectatorilor
Luni seara, președintele României a fost invitat la emisiunea „Sinteza Zilei”, unde a discutat despre cota TVA și a îndreptat critici către Guvernul Bolojan, precizând însă că nu se lasă provocat de Ilie Bolojan. Șeful statului a reluat reproșurile la adresa procurorului general și a șefului DNA, susținând că „marea corupție nu a fost deranjată”.
Chiar și cu temele discutate în emisiunem inclusiv „drona rusească” care a pătruns în spațiul aerian al României, Nicușor Dan nu a reușit să mențină atenția telespectatorilor pe Antena 3.
Apariția lui Nicușor Dan la Antena 3, depășită de RTV și Realitatea TV în audiențe
Conform cifrelor de audiență înregistrate pe intervalul în care președintele Nicușor Dan a fost invitat la emisiunea lui Mihai Gâdea, interesul publicului pentru declarațiile sale a fost modest. Antena 3 a înregistrat o medie de doar 1,3 puncte de rating, fiind devansată de RTV, cu 1,9, și de Realitatea TV, cu 1,4.
În ceea ce privește numărul mediu de telespectatori, situația reflectă aceeași tendință: RTV a atras 327.000 de persoane, Realitatea TV 244.009, în timp ce Antena 3 a consemnat 227.000. Datele indică faptul că apariția președintelui la emisiunea realizată de Mihai Gâdea nu a generat un impact semnificativ în rândul publicului.
Antena 3 nu a reușit să depășească audiența cu interviul președintelui
Chiar dacă RTV și Realitatea TV au difuzat programele obișnuite, fără emisiuni speciale, au înregistrat audiențe mai mari decât Antena 3 în seara în care Nicușor Dan a fost invitat. Antena 3 spera să își consolideze poziția pe piața televiziunilor, marcând revenirea emisiunii „Sinteza Zilei” după o pauză de aproape patru luni.
Mihai Gâdea nu a difuzat publicitate, iar de regulă, în timpul calupurilor de reclame, audiența scade. Chiar și fără întreruperi comerciale, Antena 3 nu a reușit să-i depășească pe rivalii săi, RTV și Realitatea TV, evidențiind un interes mai redus al telespectatorilor pentru apariția președintelui.
