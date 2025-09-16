Nicușor Dan nu face audiență la televiziunile la care apare

Chiar și cu temele discutate în emisiunem inclusiv „drona rusească” care a pătruns în spațiul aerian al României, Nicușor Dan nu a reușit să mențină atenția telespectatorilor pe Antena 3.

Conform cifrelor de audiență înregistrate pe intervalul în care președintele Nicușor Dan a fost invitat la emisiunea lui Mihai Gâdea, interesul publicului pentru declarațiile sale a fost modest. Antena 3 a înregistrat o medie de doar 1,3 puncte de rating, fiind devansată de RTV, cu 1,9, și de Realitatea TV, cu 1,4.

În ceea ce privește numărul mediu de telespectatori, situația reflectă aceeași tendință: RTV a atras 327.000 de persoane, Realitatea TV 244.009, în timp ce Antena 3 a consemnat 227.000. Datele indică faptul că apariția președintelui la emisiunea realizată de Mihai Gâdea nu a generat un impact semnificativ în rândul publicului.

Chiar dacă RTV și Realitatea TV au difuzat programele obișnuite, fără emisiuni speciale, au înregistrat audiențe mai mari decât Antena 3 în seara în care Nicușor Dan a fost invitat. Antena 3 spera să își consolideze poziția pe piața televiziunilor, marcând revenirea emisiunii „Sinteza Zilei” după o pauză de aproape patru luni.

Mihai Gâdea nu a difuzat publicitate, iar de regulă, în timpul calupurilor de reclame, audiența scade. Chiar și fără întreruperi comerciale, Antena 3 nu a reușit să-i depășească pe rivalii săi, RTV și Realitatea TV, evidențiind un interes mai redus al telespectatorilor pentru apariția președintelui.