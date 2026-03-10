Au început înscrierile în învățământul militar. Câte locuri sunt disponibile și ce condiții trebuie îndeplinite

Înscrierile pentru învățământul militar au început luni, 9 martie, potrivit anunțului făcut de ministrul Apărării, Radu Miruță, care a transmis un mesaj adresat tinerilor interesați de o carieră în armată: „Nu toate profesiile schimbă destine. Unele însă pot apăra o ţară. Sunt profesii care îţi aduc un loc de muncă. Şi sunt profesii care îţi dau un sens. Cariera militară este una dintre ele. Astăzi, 9 martie, au început înscrierile în învăţământul militar”, a scris acesta pe pagina de Facebook.

Elevii care vor fi înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2025-2026 se pot înscrie, începând cu 9 martie 2026, pentru admiterea în colegiile naționale militare, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Pentru anul de învățământ 2026-2027 sunt scoase la concurs 816 locuri în cele cinci licee militare din România.

„Zilele trecute am fost la Sibiu, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”. Am văzut acolo tineri care muncesc serios pentru a deveni ofițerii de care România va avea nevoie mâine. Am văzut profesori dedicați, am văzut pasiune, am văzut cum „înflorește” un loc atunci când există interes. Am văzut ce înseamnă munca serioasă. Nu pentru privilegii. Nu pentru aplauze.

Armata României înseamnă disciplină, responsabilitate și camaraderie. Înseamnă oameni care înțeleg că libertatea și siguranța nu sunt lucruri garantate, ci lucruri care trebuie apărate în fiecare zi. România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați. Tineri care să aleagă un drum greu, dar care contează. Dacă simți că poți fi unul dintre ei, informează-te și decide dacă drumul acesta este pentru tine. Pentru că uneori istoria pune o întrebare simplă unei generații: „Cine va avea curajul să apere ceea ce contează?”

Înscrierile au început pe 9 martie pentru: ⁠colegiile naționale militare, instituțiile militare și civile de învățământ superior - ofițeri, ⁠învățământul superior medical - subofițeri sanitari, ⁠învățământul postliceal militar - maiștri militari și subofițeri, Detalii despre locurile scoase la concurs: Pașii pentru înscriere: https://f.mtr.cool/auffxjapsh”, a mai scris Radu Miruță pe rețelele de socializare.

Selecția candidaților este realizată de Centrele Zonale de Selecție și Orientare și presupune parcurgerea mai multor probe.

Procesul include evaluarea capacității motrice, care constă într-un traseu utilitar-aplicativ și o alergare de rezistență pe distanța de 1000 de metri. De asemenea, candidații susțin o evaluare psihologică, care cuprinde teste aptitudinale și un chestionar de personalitate, urmată de un interviu de evaluare finală. Candidații declarați „Admis” la aceste probe efectuează ulterior vizita medicală în unitățile sanitare ale Ministerului Apărării Naționale.

Elevii care finalizează selecția și sunt declarați „Admis” și „Apt” vor susține apoi o probă eliminatorie la colegiul militar ales. Testul, de tip grilă, verifică cunoștințele la limba și literatura română și la matematică și este programat pentru data de 19 mai 2026.

După susținerea Evaluării Naționale, opțiunile candidaților sunt introduse în aplicația informatică a Ministerului Educației. Admiterea se realizează prin repartizare computerizată la nivel național, în ordinea descrescătoare a mediilor finale, în funcție de opțiuni și de numărul locurilor disponibile. Repartizarea în liceele militare este programată pentru 13 iulie 2026.

Pe durata studiilor, elevii din colegiile naționale militare beneficiază de școlarizare gratuită.

De asemenea, aceștia primesc cazare și masă, echipament militar, transport dus-întors în vacanțe și asistență medicală gratuită.

Colegiile militare pregătesc absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat pentru continuarea studiilor în instituțiile de formare ale ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din Armata României, potrivit sursei citate.