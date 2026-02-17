Atenție pe Pârtie! Dr. Ion Bogdan Codorean: Top 5 greșeli care transformă schiorii în pacienți

Sezonul de iarnă aduce cu sine nu doar bucuria zăpezii, ci și un flux alarmant de pacienți în cabinetele ortopedice. Conform dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped cu peste 25 de ani de experiență, statisticile sunt grăitoare: în perioada ianuarie-mai, 70% din intervențiile chirurgicale realizate sunt cauzate de accidentări pe pârtie.

„Dacă ar fi să facem un top al sporturilor de iarnă în funcție de numărul de accidentări, aș pune pe locul 1 schiul, pe locul 2 schiul, iar pe locul 3 tot schiul,” afirmă dr. Codorean.

Pentru a evita transformarea vacanței într-o vizită la spital, medicul avertizează asupra următoarelor comportamente riscante:

Sporturile de iarnă „lovesc” cu precădere articulațiile. Iată tabloul clinic al sezonului rece:

Cele mai dese: Entorse de genunchi, rupturi de ligament încrucișat anterior (LIA), rupturi de ligamente colaterale și rupturi de menisc.

Mai rare, dar grave: Fracturi de tibie sau de șold.

Soluții: În timp ce unele afecțiuni se tratează prin imobilizare (conservator), rupturile de ligament și menisc necesită, în majoritatea cazurilor, intervenție chirurgicală.

Adrenalina poate masca gravitatea unei leziuni. Dr. Codorean recomandă un protocol strict:

Nu forțați: Nu mai faceți o coborâre „de probă” pentru a vedea dacă piciorul rezistă.

Apelați la profesioniști: Sunteți Salvamontul pentru a fi transportați în siguranță.

Semnale de alarmă (Butonul de „Panică”): Mergeți urgent la ortoped dacă apare durerea, umflarea articulației, limitarea mobilității (blocajul) sau o mobilitate anormală a osului.

Mulți pacienți speră în „vindecarea de la sine”, însă amânarea intervenției chirurgicale recomandate este o greșeală costisitoare. Orice zi de întârziere:

Agravează leziunile existente

Limitează calitatea vieții

Accelerează procesul de artroză (distrugerea definitivă a articulației).

Concluzia medicului Ion Bogdan Codorean: „Cu cât se acționează mai repede, cu atât dispar leziunile, iar viața își reia cursul firesc.”