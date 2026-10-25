Noi explozii puternice au fost auzite în Riad duminică dimineața, imediat după ce autoritățile au transmis populației mesaje de alertă. Rebelii houthi din Yemen își continuă ofensiva aeriană împotriva regatului saudit, exact în ziua în care aeroportul internațional din capitală urma să își reia activitatea, după două săptămâni de sistare completă a zborurilor, conform informațiilor transmise de agenția AFP.

Conflictul militar dintre rebelii houthi, sprijiniți direct de Iran, și coaliția condusă de Arabia Saudită, care susține guvernul legitim yemenit, a cunoscut o escaladare violentă. Atacurile reciproce au devenit o realitate zilnică începând din luna iulie. Scara loviturilor îndreptate împotriva capitalei saudite în ultimele săptămâni a atins un nivel fără precedent de la izbucnirea războiului civil în 2014.

O atenție deosebită a fost îndreptată către aeroportul internațional din Riad, care a devenit o țintă frecventă a atacurilor soldate cu numeroase victime. La data de 10 octombrie, o lovitură asupra terminalului de pasageri s-a soldat cu moartea a 13 persoane și rănirea altor câtorva sute. Tragicul eveniment a determinat autoritățile să închidă de urgență activitatea aeroportuară.

Deși sâmbătă conducerea aeroportului anunțase că zborurile vor fi reluate începând de duminică, în cursul dimineții nu exista încă nicio confirmare oficială privind redeschiderea efectivă a pistelor.

Yahya Saree, purtătorul de cuvânt militar al mișcării houthi, afirmase sâmbătă că rebelii au lansat un nou atac asupra aeroportului, informație pe care autoritățile de la Riad nu au comentat-o. În contextul reluării anunțate a curselor, reprezentantul rebelilor a lansat un avertisment direct către companiile din domeniu.

„Împotriva utilizării aeroportului King Khalid din Riad, având în vedere că acesta (...) constituie o ţintă militară”, a transmis Yahya Saree prin intermediul unui comunicat oficial, adăugând că dacă aeroportul își reia operațiunile, „regimul saudit va trebui să-şi asume consecinţele”.

Tensiunea a atins cote maxime duminică dimineața, când un corespondent AFP aflat la fața locului a raportat auzirea a trei explozii succesive în capitală. Înainte de auzirea deflagrațiilor, cetățenii au primit pe telefoane mesaje de urgență prin care erau avertizați despre „o ameninţare aeriană” și îndrumați să caute adăpost imediat.

Coaliția militară arabă a anunțat că a reușit să doboare o rachetă balistică îndreptată spre Riad, precum și o alta lansată în direcția localității Khamis Mushait, situată în sudul țării. Oficialii au atribuit aceste acțiuni milițiilor pro-iraniene care își revendicaseră deja seria de atacuri din ziua precedentă.

Locuitorii din apropierea bazelor militare saudite au descris momentele de panică prin care au trecut în cursul dimineții. „Bombardamentele sunt foarte intense încă de dimineaţă, fie ca Dumnezeu să ne apere. Totul tremură din cauza exploziilor”, a mărturisit pentru AFP, sub protecția anonimatului, un martor din Khamis Mushait. Alerte similiare au fost declanșate și în orașul vecin Abha, dar și în alte zone sudice ale regatului.

Tensiunile acuzate de ambele părți continuă să crească. Televiziunea houthi Almasirah a acuzat Arabia Saudită de efectatua unor bombardamente aeriene masive în Yemen, inclusiv asupra capitalei Sanaa, soldate cu 17 morți, acuzații necomentate de Riad.

La rândul său, coaliția saudită a raportat că sâmbătă a interceptat trei rachete balistice care vizau orașele Riad, Taif și Yanbu – un important nod petrolier la Marea Roșie – alături de o dronă doborâtă în regiunea estică.

Reluarea conflictului din Yemen în luna iulie, după o pauză relativă de patru ani, deschide un nou front extrem de periculos în Orientul Mijlociu, amplificat de confruntările declanșate la sfârșitul lunii februarie între axa israeliano-americană și Teheran.