CFR SA a implementat, în data de 13 noiembrie 2026, o serie de modificări tehnice la nivelul instalațiilor de control automat al vitezei trenurilor. Intervențiile au avut loc la Halta de Mișcare Aeroport Henri Coandă T1 și la Punctul de Mișcare Ramificația Ploiești Triaj, măsura făcând parte dintr-un program-pilot creat pentru a optimiza condițiile de exploatare a infrastructurii feroviare din România, potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES.

"Intervenţiile urmăresc eliminarea limitărilor de exploatare asociate utilizării regimului de depăşire ordonată, pentru anumite parcursuri cu viteză sporită în abatere, contribuind la valorificarea capacităţilor infrastructurii feroviare în condiţii de siguranţă", se arată în comunicat.

Conform datelor furnizate de administratorul infrastructurii feroviare, acest proiect se aplică în două puncte strategice de pe rețea. Primul este Halta de Mișcare Aeroport Henri Coandă T1, unde schimbările vizează parcursurile cu viteză sporită în abatere de 80 km/h. Al doilea punct este Halta de Mișcare Ramificația Ploiești Triaj, pentru parcursurile cu viteză sporită în abatere de 100 km/h.

Până la implementarea acestor ajustări, configurația instalațiilor îi obliga pe mecanici să acționeze butonul de depășire ordonată (BDO) pe parcursurile respective, în momentul trecerii peste inductoarele active de 2.000 Hz, aplicându-se astfel regimul de supraveghere a vitezei specific acestei influențe.

Odată cu noua configurație tehnică, mecanicii de locomotivă vor folosi butonul "Atenție", corespunzător influenței de 1.000 Hz, renunțându-se la butonul BDO aferent influenței de 2.000 Hz. Prin această actualizare, dispare nevoia utilizării regimului de depășire ordonată care era impusă anterior de modul în care erau configurate inductoarele la indicațiile respective.

Reprezentanții CFR SA precizează că noua configurație păstrează activă supravegherea automată a vitezei, în funcție de caracteristicile fiecărui sistem de protecție și de categoria din care face parte trenul. Totodată, vitezele reale de circulație rămân strict condiționate de indicațiile semnalelor din teren, de limitele de viteză autorizate și de normele tehnice și operaționale în vigoare.

Acest program-pilot se derulează în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 923/2026, document publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 9 octombrie 2026. Actul normativ stabilește că noua soluție tehnică va fi monitorizată pe o durată de trei luni de la demararea proiectului. Prin aceste demersuri, CFR SA își propune să îmbunătățească fluxul de circulație și să valorifice mai eficient traseele feroviare gândite pentru viteze sporite în abatere, fără a face rabat de la standardele de siguranță feroviară.