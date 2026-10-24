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România și Turcia, front comun după atacurile asupra navelor din Marea Neagră. Dan Neculăescu, discuție cu Hakan Fidan

România și Turcia, front comun după atacurile asupra navelor din Marea Neagră. Dan Neculăescu, discuție cu Hakan Fidan
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Din cuprinsul articolului

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut o convorbire cu omologul său turc, Hakan Fidan, despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale și intensificarea formatului trilateral cu Bulgaria, în contextul atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

România și Turcia, poziție comună după atacurile asupra navelor comerciale

Ministrul român a subliniat importanța colaborării dintre statele riverane pentru protejarea navigației și a securității regionale.

„Am avut astăzi o primă convorbire cu omologul meu turc, Hakan Fidan. Avem o agendă bilaterală plină şi o prioritate comună imediată: Marea Neagră mai sigură. Atacurile asupra navelor comerciale sunt inacceptabile. Ca aliaţi riverani la Marea Neagră, trebuie să acţionăm împreună”, a transmis Dan Neculăescu, sâmbătă, pe rețelele de socializare.

Dan Nuculăescu

Dan Nuculăescu. Sursa foto:MAE

România și Turcia vor să consolideze cooperarea cu Bulgaria

Potrivit ministrului român de Externe, cele două țări urmăresc să își coordoneze mai bine eforturile pentru creșterea securității în regiunea Mării Negre. Unul dintre obiective este intensificarea colaborării în format trilateral cu Bulgaria, dar și aprofundarea cooperării la nivelul NATO.

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Dan Neculăescu a atras atenția asupra efectelor pe care incidentele din regiune le pot avea dincolo de zona Mării Negre, inclusiv asupra comerțului internațional și a securității alimentare.

„Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră afectează direct comerţul şi securitatea alimentară la nivel global. România şi Turcia îşi vor întări cooperarea pentru o regiune stabilă şi bine conectată”, a mai declarat ministrul român.

Ministrul de Externe, discuție cu Kaja Kallas despre atacurile din Marea Neagră

Reamintim că șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, despre agravarea situației de securitate din Marea Neagră, pe fondul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale. Oficialul european a atras atenția că aceste incidente au consecințe inclusiv asupra aprovizionării mondiale cu alimente, în contextul intensificării războiului dintre Rusia și Ucraina.

Discuția a avut loc după un atac asupra unei nave comerciale din apropierea apelor teritoriale românești, soldat cu moartea unui marinar, rănirea altor membri ai echipajului și dispariția mai multor persoane.

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