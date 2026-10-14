Rusia se confruntă cu o nouă serie de atacuri cibernetice și fizice asupra infrastructurii sale tehnologice. Mai multe drone ucrainene au lovit cel mai mare centru de date din Rusia, amplasat la Balakovo și deținut de Sberbank, cea mai mare bancă și companie de tehnologie din țară. Acest incident face parte dintr-o campanie mai amplă care pare să vizeze direct ambițiile Moscovei de a dezvolta capacități rusești de inteligență artificială capabile să concureze cu cele din Statele Unite și China, confor Reuters.

Atacul asupra infrastructurii Sberbank vine la scurt timp după alte trei atacuri înregistrate săptămâna trecută asupra centrelor de date aparținând grupului tehnologic Yandex. Reprezentanții Sberbank au confirmat incidentul, dar au dat asigurări că serviciile funcționează în parametrii normali.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. În același timp, toate sistemele și serviciile Sberbank funcționează normal și fără întreruperi”, a declarat reporterilor Aleksandr Vediahin, prim-adjunct al directorului general al Sberbank.

Conform informațiilor publicate de agenția de stat RIA Novosti în 2024, centrul de date atacat fusese proiectat să găzduiască cel mai mare supercomputer din Rusia, a cărui punere în funcțiune era programată pentru anul 2027. În schimb, centrele Yandex vizate anterior adăposteau deja toate cele trei supercomputere operaționale ale companiei. Niciuna dintre cele două mari companii nu a oferit detalii clare privind eventuale avarii suferite de supercomputerele utilizate la antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Pe piața din Rusia, Sberbank și Yandex sunt principalii competitori în acest sector, împărțind piața internă prin modelele GigaChat și, respectiv, YandexGPT.

Deși ambele companii au investit sume considerabile, estimările proprii ale Sberbank arată că Rusia se află cu până la nouă luni în urmă față de liderii mondiali din SUA și China. Această decalare este alimentată în mare măsură de sancțiunile occidentale, care blochează accesul la componente hardware avansate.

„Este clar cu ce dificultăți ne confruntăm la achiziționarea de unități moderne de procesare grafică. Atât noi, cât și Yandex suferim din această cauză”, a declarat pe 29 septembrie Gherman Gref, directorul general al Sberbank, subliniind că acest neajuns este motivul principal pentru care Rusia rămâne în urmă.

Deși există discuții pentru achiziționarea de cipuri din China, Sberbank a semnalat o problemă și mai mare: monopolul gigantului american Nvidia asupra platformei sale software CUDA, devenită standard în industrie. În prezent, supercomputerul de top al Sberbank, Christofari Neo, folosește cipuri Nvidia A100 (lansate în 2020), în timp ce cel al Yandex, Cervonenkis, ocupă o poziție superioară în clasamentul global al supercomputerelor.

Potrivit experților, o înlocuire rapidă a acestor componente este aproape imposibilă. „Echipamentele sunt importate, dar acest lucru se face la un cost ridicat, pe căi indirecte. Mai întâi, trebuie să negociezi pentru ca cineva să fie dispus să ți-l vândă și să nu se teamă de sancțiuni”, a explicat expertul IT Mihail Klimarev.

În timp ce Yandex a raportat întreruperi în divizile de livrări și taxiuri, lipsa unor probleme similare la Sberbank a atras atenția comentatorilor. Unii analiști au sugerat că infrastructura băncii este mai bine păzită.

„Acesta este un exemplu excelent al ceea ce poate face un antreprenor pentru a-și proteja activele”, a scris bloggerul militar Aleksandr Koț, făcând referire la un decret emis în august de președintele Vladimir Putin care permite statului să preia administrarea instalațiilor slab protejate.

Centrul de date al Sberbank este localizat strategic în apropierea centralei nucleare de la Balakovo – folosită ca sursă de energie – și a centralei hidroelectrice de la Saratov. Din fericire, nu s-au înregistrat pagube la niciuna dintre acestea. În replică la operațiunile ucrainene, care vizează deopotrivă rafinării, porturi și centre de date, Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a purtat discuții cu armata pentru securizarea acestor obiective, în timp ce unii parlamentari propun mutarea centrelor de date în subteran pentru a le proteja de atacurile cu drone.