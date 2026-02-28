International Breaking news

Atac terorist pus la cale în Norvegia, de un adolescent de 17 ani

Poliție/ Sursa foto iStock
Un adolescent de 17 ani a fost arestat în Norvegia, suspectat că ar fi planificat un atac cu explozivi împotriva unei instalații NATO, potrivit NRK. Tânărul, născut și crescut în Norvegia, ar fi afișat un steag al grupării jihadiste Statul Islamic la școală și și-a exprimat simpatiile față de organizație.

Un adolescent a fost arestat

Adolescentul a fost plasat în detenție provizorie pentru două săptămâni. Avocatul său, Knut Lerum, a precizat că tânărul neagă acuzațiile legate de steagul SI. Areastrea a avut loc joi, fiind efectuată de Serviciile de Securitate Internă (PST), agenția responsabilă cu prevenirea actelor teroriste, în regiunea Rogaland, unde se află orașul Stavanger.

Joint Warfare Centre

Joint Warfare Centre. Sursa foto NATO

Ar fi planficiat un atac

Conform documentelor PST, adolescentul este suspectat că ar fi planificat un atac asupra Centrului de Război Interarme al NATO Jåttå, din Stavanger. Această unitate, înființată în 2003, este responsabilă cu instruirea statelor majore aliate și cu organizarea exercițiilor militare strategice ale NATO, fiind o locație de mare importanță pentru operațiunile alianței în regiune.

PST a confirmat arestarea, dar nu a oferit detalii despre probele care au condus la aceasta. „El este suspectat în baza prevederilor Codului Penal referitoare la pregătirea unui act terorist”, a transmis oficialul Line Nyvoll Nygaard printr-un mesaj SMS. Un purtător de cuvânt al agenției a subliniat că ancheta este în curs și că nu vor fi furnizate alte informații în acest moment.

Mulți tineri, atrași de organizațiile jihadiste

Cazul ridică semne de întrebare privind radicalizarea tinerilor în Norvegia și modalitățile prin care simpatizanții ideologiilor extremiste pot manifesta intențiile lor chiar în mediul școlar. Autoritățile fac eforturi pentru a ține sub control atacurile teroriste de pe teritoriul european.

Oamenii legii au avertizat că tinerii pot fi atrași de organizații jihadiste fără ca părinții sau școlile să observe semnele timpurii. Aceasta nu este prima încercare de atac terorist în Norvegia.

