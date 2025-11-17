Sport

Atac fără precedent la Marius Șumudică. Era schizofrenic. Un om bolnav la cap

Atac fără precedent la Marius Șumudică. Era schizofrenic. Un om bolnav la capMarius-Șumudică. Sursa foto: captură video
Antrenorul Marius Șumudică (54 de ani), atacat foarte dur de un fost elev cu care a lucrat în Turcia, la formația Rizespor. Fost internațional al Ucrainei, Mykola Morozyuk (37 de ani), a vorbit despre tehnicianul român. În timpul unui interviu acordat pentru ua.tribuna.com, el l-a atacat violent pe Șumudică. Și a dat impresia că face mari eforturi pentru a-și aminti numele antrenorului.

Atac violent la antrenorul Marius Șumudică

„Nebun… la dracu', mi-am amintit imediat… La dracu', era român, cum naiba îl chema… La Rizespor, în Turcia. La dracu', era schizofrenic, pur și simplu era un om bolnav la cap. Pot să spun asta? La dracu', asta e.

Înainte de fiecare antrenament, ies jucătorii, antrenorul spune ceva, un discurs sau ce avem de făcut și pornim. La idiotul ăsta… la dracu', altfel nu pot să-l numesc. Pur și simplu nu-mi pot aminti numele lui (n.r.  - Marius Șumudică)”, a afirmat ucrianeanul pentru sursa citată.

sursa: Facebook

„El e departe de a fi Alain Delon”

Care a afirmat că Marius Șumudică se comporta de parcă ar fi avut probleme psihice. El se comporta ca un schizofrenic. Se uita așa, avea un tic nervos. La dracu', începea să spună ceva: Nu-i așa că sunt sexy?. În fine, începea să povestească cum… se descurcă el cu soția lui. Noi ne uitam unul la altul așa. Și tu, la naiba, ca un om normal, vrei nu vrei, începi să vizualizezi asta. Și el e departe de a fi Alain Delon.”

Febra cumpărăturilor de Sărbători și capcanele online. Ce poți face dacă un comerciant refuză să îți dea banii înapoi pe un produs
Hotelul „Naţional” - afacerea comună a lui Platon şi Plahotniuc, cu mâna uşoară a lui Igor Dodon, salvată de justiţie şi protejată de Ion Ceban

Morozyuk a avut impresia că antrenorul român se crede un titan al băncii tehnice. „Apoi începe să spună prostii, ceva ce e mult prea mult. Când zicea: Let’s go!, începeam să alergăm, liniște cinci minute, nu spunea absolut nimeni nimic.

„Ne-am prăbușit foarte, foarte repede cu el”

Așa era în fiecare zi. Eu sunt aici, soția mea e acolo, dar eu știu că e cu cineva. La dracu', asta e pur și simplu greșit. Ne-am prăbușit foarte, foarte repede cu el.

El se considera cel mai tare antrenor din lume, toți ceilalți erau niște fraieri, inclusiv Guardiola, Klopp. Mourinho, gunoi absolut. Întâi vine el, apoi, nu mai știu, Dino Zoff cred. Când îmi amintesc de el, chiar… un ciudat dezgustător.”

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

