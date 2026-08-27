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Atac cibernetic în Marea Britanie: Datele a 8,7 milioane de clienți de pe trei aeroporturi mari, compromise

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Atac cibernetic în Marea Britanie: Datele a 8,7 milioane de clienți de pe trei aeroporturi mari, compromiseHacker. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O breșă majoră de securitate cibernetică a afectat trei dintre cele mai importante aeroporturi din Marea Britanie. În urma incidentului, datele personale ale aproximativ 8,7 milioane de clienți au fost compromise din cauza aceste acțiuni. Printre informațiile care au fost accesate neautorizat se numără adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale, dar și numere de înmatriculare ale vehiculelor, informează Mediafax.

Atac cibernetic în Marea Britanie: Datele a 8,7 milioane de clienți de pe trei aeroporturi mari, compromise

Afectate sunt aeroporturile din Manchester, Stansted și East Midlands, toate aceastea fiind gestionate de operatorul Manchester Airports Group (MAG). Compania a făcut anunțul joi, în jurul orei 13:00, precizând că a fost ținta unui atac ce a fost orchestrat de o terță parte neautorizată.

Ce informații au fost vizate de hackerii care au dat asaltul

Datele expuse sunt asociate cu diverse servicii administrative și de confort ce sunt oferite pasagerilor. Este vorba despre platformele utilizate pentru rezervarea locurilor de parcare, accesul în lounge-uri VIP, opțiunea Fast Track sau autentificarea la rețelele Wi-Fi disponibile în terminalele celor trei aeroporturi atacate de hackeri.

„Manchester Airports Group a fost supus unui incident de securitate cibernetică din partea unei terțe părți neautorizate”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

aeroport

aeroport / sursa foto: dreamstime.com

Reacția autorităților și impactul asupra zborurilor

Pe de altă parte, reprezentanții MAG au dat asigurări că s-a intervenit rapid pentru a limita impactul și că colaborează strâns cu experți în securitate IT și cu autoritățile de resort pentru protejarea infrastructurii și a clienților.

Din punct de vedere financiar, clienții nu sunt în pericol direct, deoarece sistemul afectat nu conținea date bancare sau detalii despre cardurile de plată. De asemenea, operatorul a subliniat că incidentul nu a pus în pericol siguranța aviației sau a pasagerilor, iar operațiunile curente ale aeroporturilor și serviciile de parcare funcționează în parametri normali.

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