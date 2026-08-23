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Erling Haaland, schimbare șoc pentru fani. Cum arată acum starul lui Manchester City

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Erling Haaland, schimbare șoc pentru fani. Cum arată acum starul lui Manchester CityErling Haaland. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Erling Haaland și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu doar câteva ore înaintea meciului Manchester City - Bournemouth, după ce a apărut cu o tunsoare scurtă și a renunțat la părul lung care devenise parte din imaginea sa. Fotografiile publicate de atacantul norvegian au provocat rapid mii de reacții în secțiunea de comentarii.

Fanii au crezut că fotografiile cu Erling Haaland ar putea fi false

În secțiunea de comentarii, numeroși urmăritori ai lui Haaland și-au exprimat surprinderea după apariția noilor imagini.

Pentru unii dintre fani, părul lung ajunsese deja să fie unul dintre elementele asociate cu imaginea atacantului lui Manchester City.

Reacțiile au apărut în număr mare la doar câteva minute după publicarea fotografiilor.

„Spune-mi că nu e adevărat”, „Fals??!”, „Un înger și-a pierdut aripile”, „Nu eram pregătit de așa ceva”, „Arăți ca un copil acum” sunt doar câteva dintre miile de comentarii apărute în doar câteva minute de la postare.

Erling Haaland

Erling Haaland. Sursă foto: captură video

Erling Haaland, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai momentului

Erling Haaland este cotat de site-urile de specialitate la 220 de milioane de euro.

Norvegianul, născut la Leeds, joacă pentru Manchester City din vara anului 2022.

Clubul englez l-a transferat atunci de la Borussia Dortmund pentru 60 de milioane de euro, după activarea clauzei de reziliere. De la sosirea pe Etihad, Haaland a marcat 162 de goluri și a oferit 30 de pase decisive în 199 de apariții pentru Manchester City.

Atacantul a strâns, de asemenea, aproximativ 16.000 de minute în tricoul formației engleze.

Schimbarea a venit înaintea meciului cu Bournemouth

Noua tunsoare a fost prezentată de Erling Haaland cu doar câteva ore înaintea partidei Manchester City - Bournemouth.

În locul părului lung cu care fanii se obișnuiseră în ultimii ani, norvegianul a ales acum o tunsoare scurtă.

Schimbarea a fost suficientă pentru ca imaginile publicate de fotbalist să genereze rapid mii de comentarii din partea urmăritorilor săi.

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