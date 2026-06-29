Erling Haaland este considerat unul dintre cei mai puternici atacanți ai momentului, iar performanțele sale impresionante nu sunt puse doar pe seama talentului. Fotbalistul norvegian urmează un regim alimentar și un program de recuperare extrem de stricte, pe care le respectă zilnic pentru a-și menține forma fizică. Detalii despre stilul său de viață au fost prezentate în documentarul „Haaland: The Big Decision”, realizat înaintea partidei dintre Norvegia și Senegal de la Cupa Mondială 2026.

Atacantul în vârstă de 25 de ani consumă în mod regulat carne provenită de la animale crescute natural, iar printre alimentele preferate se numără organele de vită, în special ficatul și inima.

Haaland spune că își cumpără produsele de la măcelari locali și evită complet mâncarea de tip fast-food.

„Alți oameni nu mănâncă aceste alimente, dar eu mă concentrez pe îngrijirea corpului meu. Totul ține de consumul unor produse locale și de calitate. Oamenii spun că este nesănătos să mănânci carne, dar de unde provine acea carne? De la McDonald’s? Sau de la vaci crescute local, care pasc pe câmp?”, a explicat fotbalistul.

Pe lângă ficat și inimă de vită, meniul său zilnic include ouă, pește și fripturi, în special T-bone. Din când în când, atacantul își permite și preparate din bucătăria indiană.

„Sincer, îmi place foarte mult mâncarea indiană. Îmi plac cotletele de miel și puiul cu unt (butter chicken) – acestea sunt cele două preparate preferate ale mele. Și, bineînțeles, îmi place și naanul cu usturoi”, a declarat Haaland.

Presa britanică a descris dieta norvegianului drept una extremă, estimând că aportul său zilnic ajunge la aproximativ 6.000 de calorii, de câteva ori peste necesarul unui adult obișnuit.

Potrivit unui fost antrenor, acest regim alimentar l-a ajutat pe Haaland să câștige aproximativ 12 kilograme de masă musculară în doar 15 luni, motiv pentru care a primit porecla de „Cyborgoal”, fiind considerat un adevărat „cyborg al fotbalului”.

Haaland consumă apă filtrată și lapte crud provenit de la vaci crescute pe pășuni. De asemenea, mănâncă miere în stare naturală, fără procesare termică.

În fiecare dimineață, primul lucru pe care îl face este să petreacă timp în lumina naturală a soarelui, un obicei despre care spune că îl ajută să-și regleze ritmul circadian și calitatea somnului.

Programul de recuperare este la fel de riguros ca alimentația, potrivit sursei. Atacantul merge la culcare în fiecare seară în jurul orei 22:30 pentru a permite organismului să se refacă.

Cu aproximativ trei ore înainte de somn poartă ochelari care blochează lumina albastră emisă de ecrane, iar apoi oprește toate dispozitivele electronice din jurul său.

În timpul nopții folosește o bandă specială pentru a-și menține gura închisă, astfel încât să respire exclusiv pe nas.

Rutina lui include și băi cu gheață de patru-cinci ori pe săptămână, alternate cu ședințe de saună umedă. În locuința sa din comitatul Cheshire, Anglia, și-a amenajat o cameră de crioterapie, evaluată la aproximativ 50.000 de lire sterline, precum și un spațiu dedicat terapiei cu lumină roșie. Programul este completat zilnic de ședințe de fizioterapie.

Erling Haaland s-a născut în Anglia, în perioada în care tatăl său, fostul internațional Alf-Inge Haaland, evolua pentru Leeds United. Familia s-a mutat ulterior în Norvegia, unde atacantul și-a început cariera în fotbal.

În prezent, Haaland evoluează la Manchester City, club cu care are contract până în vara anului 2034. Presa internațională estimează că în sezonul 2025-2026 va încasa un salariu de aproximativ 27,3 milioane de lire sterline, la care se adaugă bonusurile de performanță.

Potrivit Forbes, averea sa este evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari, iar cota de piață a atacantului a ajuns în iunie 2026 la 200 de milioane de euro, fiind unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume.