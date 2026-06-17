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Norvegia - Irak, 4-1 la Cupa Mondială. Erling Haaland, omul meciului pentru nordici

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Norvegia - Irak, 4-1 la Cupa Mondială. Erling Haaland, omul meciului pentru nordiciHaaland, Manchester-City. Sursa foto: facebook / Manchester City
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Din cuprinsul articolului

Selecționata din Norvegia și-a început cu dreptul aventura la Cupa Mondială, după ce a învins fără emoții reprezentativa din Irak, cu scorul de 4-1, miercuri dimineață, la Boston, într-un meci din prima etapă a Grupei I, potrivit FIFA.

Erling Haaland, omul meciului pentru Norvegia

Omul meciului a fost Erling Haaland, atacantul din Norvegia confirmând statutul de mare vedetă a competiției printr-o dublă reușită încă din prima repriză.

Așteptat cu interes de fanii prezenți la turneul final, golgheterul Norvegiei nu a dezamăgit. Haaland a deschis scorul în minutul 29, iar înainte de pauză și-a trecut în cont și al doilea gol, în minutul 43, oferindu-i echipei sale un avantaj important.

Nordicii au controlat partida

Irakul a reușit să rămână în joc pentru scurt timp, după ce Hussein a redus din diferență în minutul 39, însă speranțele asiaticilor s-au risipit în repriza secundă.

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Norvegienii au controlat jocul și au mai punctat de două ori pe final, prin Ostigard, în minutul 76, și Thorstvedt, în minutul 90+7, stabilind scorul final, 4-1.

Irak: Hassan - Ali (Saadoon 73), Tahseen, Hashim, Doski - Bayesh, Ismael (Iqbal 59), Al-Ammari, Hussein - Al-Hamadi (Farji 59), Jasim (Qasem 73). Selecționer: Graham Arnold.

Norvegia: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard 73) - Aursnes (Thorstvedt 73), Berge, Ødegaard (Berg 81), Nusa (Schjelderup 73) - Haaland, Sørloth (Bobb 73). Selecționer: Ståle Solbakken.

Franța și Norvegia, pe primele locuri în grupă

Partida dintre Norvegia și Irak, disputată la Boston, a fost arbitrată de ghanezul Pierre Ghislain Atcho.

În celălalt meci al Grupei I, Franța s-a impus cu 3-1 în fața Senegalului, astfel că francezii și norvegienii au acumulat câte trei puncte după prima etapă.

De partea cealaltă, Irak și Senegal rămân fără niciun punct.

Etapa a doua a Grupei I este programată pentru 23 iunie și propune duelurile Franța – Irak și Norvegia – Senegal. Pentru nordici, victoria de la debut și forma excelentă arătată de Erling Haaland reprezintă argumente solide în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

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