Final de infarct, 3-2 cu Senegal! Haaland trimite Norvegia în optimi după un thriller cu africanii

Norvegia s-a calificat în fazele superioare ale Cupei Mondiale din 2026 după o victorie spectaculoasă, scor 3-2, în fața Senegalului, într-un meci disputat pe New York New Jersey Stadium.

Erling Haaland a fost din nou omul serii pentru scandinavi, reușind o „dublă” decisivă, în timp ce senegalezii au luptat până în ultimele secunde ale celor 11 minute de prelungiri. Vârsta maturității atacantului norvegian a făcut diferența.

Grație acestui succes, Norvegia acumulează maximum de puncte în Grupa I și va juca meciul direct pentru primul loc împotriva Franței, pe 26 iunie, la Boston. Un meci ce se anunță a avea temperaturi ridicate.

Meciul a început sub semnul ghinionului pentru norvegieni. În minutul 13, fundașul dreapta Julian Ryerson a fost înlocuit de urgență din cauza unei probleme la coapsă. Intrat de pe bancă, Marcus Holmgren Pedersen avea să devină însă eroul neașteptat al primei reprize.

După mai multe ocazii mari ratate la ambele porți, inclusiv o bară incredibilă a lui Haaland cu poarta goală și reflexe de zile mari ale portarilor Edouard Mendy și Ørjan Nyland, gheața s-a spart în minutul 43.

Kalidou Koulibaly a greșit o respingere la o minge trimisă de Martin Ødegaard, iar Pedersen a profitat, înscriind primul său gol la echipa națională cu un șut plasat sub Edouard Mendy.

Partea secundă a început fulminant. În minutul 48, căpitanul Martin Ødegaard a dirijat un contraatac rapid de 4 contra 2 și i-a trimis o pasă genială lui Erling Haaland, care l-a învins cu sânge rece pe Mendy pentru 2-0.

Senegalul nu a cedat. În minutul 53, Sadio Mané a protejat excelent o minge în flancul stâng și i-a pasat lui Ismaïla Sarr, care a redus din handicap cu un șut puternic. Bucuria africanilor a fost însă scurtă.

Doar cinci minute mai târziu, în minutul 58, o centrare perfectă a lui Patrick Berg l-a găsit pe Haaland, care a reluat splendid din voleu, mingea lovind transversala înainte de a intra în plasă: 3-1. Faza a fost cu atât mai grea pentru Senegal cu cât portarul Edouard Mendy s-a accidentat în încercarea de a salva și a fost înlocuit.

Când meciul părea că se îndreaptă spre un final liniștit, Nicolas Jackson i-a oferit o pasă ideală aceluiași Ismaïla Sarr în minutul 90+3, iar atacantul senegalez a realizat și el „dubla”, făcând 3-2 și reinstaurând suspansul.

Senegalul a atacat cu toate forțele în cele 11 minute de prelungiri acordate de arbitru.

Fundașul norvegian Leo Østigård a salvat in extremis o minge cu capul, suferind și o comoție ușoară, iar în minutul 90+9, lovitura de cap a lui Sarr a trecut milimetric peste poartă, suflând victoria echipei sale.

Erling Haaland (atacant Norvegia): „A fost un meci nebun, exact genul de partidă pentru care iubești Cupa Mondială. Am ratat o ocazie uriașă în prima repriză, dar Martin [Ødegaard] mi-a dat acea pasă incredibilă după pauză și știam că nu mai am voie să greșesc. Suntem fericiți că ne-am asigurat calificarea, dar treaba nu e terminată. Urmează Franța și vrem primul loc în grupă.”, conform fifa.com

Ståle Solbakken (selecționer Norvegia): „Sunt extrem de mândru de caracterul arătat de băieți. Să-l pierdem pe Ryerson atât de devreme a fost o lovitură, dar Pedersen a intrat magnific. Pe final am suferit mult, Senegalul are o forță fizică impresionantă, însă defensiva a rezistat eroic în acele prelungiri interminabile.”

Pape Thiaw (selecționer Senegal): „Fotbalul este crud uneori. Am arătat spirit de luptă, am revenit de la 2-0 și de la 3-1, iar la ultima fază am fost la câțiva centimetri de egalare. Haaland a făcut diferența astăzi, este un atacant de clasă mondială care nu te iartă dacă îi lași spațiu. Accidentarea lui Mendy ne-a dat și ea planurile peste cap, dar le mulțumesc băieților pentru cum au luptat.”