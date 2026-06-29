Cinci persoane au fost ucise luni, în urma unui atac armat produs în orașul Stade, din landul german Saxonia Inferioară, potrivit informațiilor confirmate de poliția germană. Un bărbat suspectat că ar fi autorul atacului a fost reținut, iar ancheta este în desfășurare, potrivit ZD Heute.

Incidentul s-a produs în cursul după-amiezii, în zona străzii Dankersstraße, unde autoritățile au mobilizat un număr mare de polițiști și echipaje de intervenție.

La această oră, motivul atacului rămâne necunoscut, iar anchetatorii continuă să strângă probe pentru a stabili cu exactitate desfășurarea evenimentelor.

Primele informații au fost comunicate de Poliția din Lüneburg, care a transmis pe platforma X un avertisment adresat populației. Oamenii au fost îndemnați să evite zona în care avea loc intervenția și să permită echipelor de urgență să își desfășoare activitatea.

„În prezent are loc o intervenție a poliției în Stade. Evitați zona pe o rază cât mai mare”, au transmis autoritățile germane.

Ulterior, poliția a confirmat că bilanțul atacului este de cinci persoane decedate și că un suspect a fost reținut. Nu au fost făcute publice informații privind identitatea victimelor sau relația acestora cu presupusul atacator.

Până în prezent, anchetatorii nu au oferit detalii privind mobilul atacului. De asemenea, nu este clar dacă victimele au fost alese la întâmplare sau dacă incidentul a avut un caracter țintit.

Presa germană relatează că focurile de armă au fost trase în apropierea unei facilități destinate tinerilor, însă autoritățile nu au confirmat oficial dacă atacul s-a produs în interiorul acesteia sau în imediata apropiere. Poliția a precizat doar că investigația este în desfășurare și că toate ipotezele sunt analizate.

Anchetatorii efectuează cercetări la fața locului, iar criminaliștii ridică probe care ar putea clarifica succesiunea evenimentelor. În paralel, martorii sunt audiați pentru reconstruirea momentelor care au precedat atacul.

Potrivit autorităților, presupusul autor a fost prins la scurt timp după producerea atacului. Poliția nu a oferit informații privind vârsta, identitatea sau eventualele antecedente ale acestuia și nici nu a precizat dacă a opus rezistență în momentul reținerii.

🇩🇪 Five people have been killed in a shooting in Stade, northern Germany. Police have arrested two people, including one suspected of carrying out the attack. Follow: @europa pic.twitter.com/Xh28Xx7vMN — Europa.com (@europa) June 29, 2026

Autoritățile nu au anunțat existența altor suspecți implicați în incident. De asemenea, până în acest moment nu există indicii că populația s-ar mai afla în pericol.

În primele ore ale intervenției, zona din jurul străzii Dankersstraße a fost izolată complet, iar accesul publicului a fost restricționat pentru a permite desfășurarea operațiunilor poliției și serviciilor de urgență.

Stade este un oraș cu aproximativ 50.000 de locuitori, situat la circa 45 de kilometri vest de Hamburg. Comunitatea locală este considerată una liniștită, iar astfel de incidente sunt extrem de rare.

Atacul a provocat un amplu dispozitiv al forțelor de ordine și a atras atenția presei naționale și internaționale. Pe măsură ce ancheta avansează, autoritățile sunt așteptate să ofere informații suplimentare privind identitatea victimelor, circumstanțele atacului și eventualul motiv al acestuia.

Poliția și procurorii germani încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și dacă suspectul a acționat singur. Deocamdată, autoritățile le solicită cetățenilor să nu distribuie informații neverificate și să urmărească doar comunicările oficiale.

Investigația este în desfășurare, iar noi detalii urmează să fie făcute publice după finalizarea primelor verificări și a audierilor.